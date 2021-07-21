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體操／中華隊沒搭到接駁車錯過練習 體育署：大會更改排班

中央社 / 台北21日電
東奧中華代表團抵達東京後，男子體操隊因沒趕上接駁車，錯失一次練習機會。體育署副署長洪志昌今天說，查證發現是大會更改車輛排班，已提供最新資訊，提醒教練注意。 中華奧會提供
東奧中華代表團抵達東京後，男子體操隊因沒趕上接駁車，錯失一次練習機會。體育署副署長洪志昌今天說，查證發現是大會更改車輛排班，已提供最新資訊，提醒教練注意。 中華奧會提供

媒體報導，東奧中華代表團抵達東京後，男子體操隊因沒趕上接駁車，錯失一次練習機會。體育署副署長洪志昌今天說，查證發現是大會更改車輛排班，已提供最新資訊，提醒教練注意。

「公視新聞網」昨天報導，中華男子體操隊住宿的選手村，到體操館一天只有2班次接駁車，但東奧訊息混亂，導致選手沒趕上接駁車，錯過一次練習機會。

體育署副署長洪志昌今天接受媒體聯訪表示，經教練反映後，團本部與東奧大會查證，發現是大會更改車輛排班，團本部隨後已將最新資訊傳給教練，提醒教練注意。

洪志昌也提到，大會有提供代表團幾部專責車輛，但使用時要提出申請。代表團另有租用車輛，每輛車都安排能說中文的司機，且司機會住在下榻地點附近，隨時提供接駁服務，希望選手、教練不再因交通問題延誤。

另外，洗衣也是一個問題，洪志昌說，選手村內有洗衣服務中心，在其他飯店住宿的選手另有安排，射擊隊是直接在飯店送洗；羽球隊則考量飯店內人員眾多，擔心有安全、衛生問題，經協商達成共識，由旅行社服務人員協助收集，送到外面自助洗衣店清洗後，再交給教練、選手曝晒。

洪志昌提到，有些選手希望自己手洗衣物，團本部也協助購買額外的衣架，方便選手使用。

東奧中華隊 2020東京奧運

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