戴資穎只是冰山一角 台灣從沒給過選手該有的正義與尊嚴

由於新冠疫情，2020東京奧運被迫改成2021年舉行，也是史上唯一一次無法開放給海外民眾入場觀賽的奧運。然而日本疫情仍未受到控制，是否有可能成為首度開幕後便夭折的奧運，仍有待觀察。

根據媒體報導，日本民眾本身就有55%人認為在疫情影響下該取消這屆奧運會。雖本屆奧運無法得到大多數日本民眾認同，但台灣仍毫無懸念派出代表團參加這一場體育盛會，只是才一出發，就發生了戴資穎經濟艙事件插曲。

台灣羽球一姐戴資穎與中華代表團一同坐上專屬包機前往日本參賽，沒想到竟然因被安排坐經濟艙而在社交媒體上表達不滿，頓時東京奧運未演先轟動，小戴的經濟艙事件，拉住台灣民眾對奧運的關注。

此次事件之所以受到輿論撻伐，主要是因為蔡英文總統早在2016年里約奧運時就曾承諾，未來體育選手與教練出國比賽都是以坐商務艙為原則。然而5年過去了，蔡總統的支票跳票了，尤其是這次被跳票的選手，乃是羽球「球后」戴資穎，若是其他一些冷門項目的選手寫出此貼文，也許不會受到媒體的關注。只能說戴資穎跳出來表達不滿，可說是造福其他選手們，政府高層後續才認真安排接下來出發的選手，以及返台時全部搭商務艙。

蔡英文總統2016年奧運出發前授旗，承諾選手參加奧運以後都搭商務艙，雖解釋東奧因疫情因素，但給過的承諾有心想做還是做得到。 報系資料照

其實，台灣政府對於體育關注，一直以來都是蹭熱度的態度。從2006年德國世界盃足球賽陳水扁總統足球計畫開始，馬政府時期棒球振興計畫，再到蔡政府剛上任時「棒球三把箭」與2016年里約奧運的商務艙約定，政府對於運動賽事與體育選手，就只有不停的轉型與換人，但是從來沒有給過體育選手們遲來的正義與該有的尊嚴。感嘆的說，由於沒有選票，執政的人關心體育只剩口號，鮮少有政治人物願意為運動項目與選手，如當年的棒協理事長嚴孝章般鞠躬盡瘁。

由於筆者曾經在溫哥華冬季奧運的轉播單位擔任過後勤的工作，經手過不少選手、選手家人與工作人員與其家人的接待。基本上該國籍的選手、工作人員與甚至其家人待遇規模，只要一到機場落地就是以專車接送的方式往返飯店、場館與轉播單位，而且住宿飯店都是至少4星起跳。更不用說，大牌主播、知名選手與轉播高層都是使用私人飛機與直升機來往返各地，所動用的資源與成本可說是讓人瞠目結舌，而這也僅是一個轉播單位所使用的資源而已。

反觀，如今中華奧運代表團仍在為一張商務艙的機票鬧得沸沸揚揚，只能說台灣想要成為體育大國，應該要先從給予選手們適當的尊重做起，畢竟如果沒有得到尊重，只是不斷的燃燒自身的熱情，選手們要如何熬過艱苦十年寒窗？也因此會更加減少家長讓自己孩子投身體育的慾望。

即使不被看好、不起眼的選手，每一個人抵達東京前線後，都努力去備戰，期待為台灣爭光，圖為中華隊唯一競技體操女子選手丁華恬。 體育署提供

「萬般皆下品，唯有讀書高」乃是過去幾乎所有家長所秉持的理念，主要是因為體育選手在台灣的社經地位永遠都沒有提升的所致，而政府在扮演所謂的轉型正義的角色上，一直以來都是令人失望的。而此次戴資穎事件其實只是政府忽視運動選手們的冰山一角，真正大環境的問題一直都是尚待解決。對於選手來說，也許沒有期待，就不會受傷害，正是走上體育之路的最高覺悟。

商品推薦