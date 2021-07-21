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射箭／中華隊目標雙金 夜間賽教練團不擔心

中央社 / 東京21日電
中華射箭隊可能碰上夜間賽，教頭林政賢表示並不擔心，「模擬賽我們也有舉辦過夜間賽，選手應該不陌生。」 （林政賢提供）中央社
中華射箭隊可能碰上夜間賽，教頭林政賢表示並不擔心，「模擬賽我們也有舉辦過夜間賽，選手應該不陌生。」 （林政賢提供）中央社

中華射箭奧運代表隊總教練林政賢今天表示，今年奧運他的目標是突破隊史最佳成績，盼能至少射下兩金，而今年東京奧運可能碰上的夜間賽他並不擔心，「我們在家時就有準備。」

2020東京奧運將於23日開幕，而射箭項目也在當天舉行個人資格賽，昨天中華隊下午訓練被安排在夜間進行，今天上午則正常操兵，下午教練團選擇讓選手休息調整。

射箭隊在2018雅加達—巨港亞運寫下1金、1銀空前佳績，2019荷蘭世界射箭錦標賽反曲弓更是拿下2金，寫下隊史新猷，顯示台灣的射箭實力一直穩定進步中。

中華隊在奧運的最佳成績是2004年雅典奧運的男團銀牌、女團射銅，2016里約奧運女團則是抱回銅牌，今年林政賢期望能再次改寫隊史紀錄，因此喊出2金目標。

今年個人對抗賽有3天部分賽程安排在夜間，但要等個人資格賽結束、籤表出爐後才會確定，而過往中華隊幾乎不曾在夜間出賽，對此林政賢並不擔心，「平時在家選手晚上都會自主加射，模擬賽我們也有舉辦過夜間賽，選手應該不陌生。」

中華女子射箭隊教練倪大智則透露，昨天夜間訓練看起來隊員適應情況良好，普遍在第3支箭就有抓到感覺，不過他強調：「正式比賽時，若碰上夜間賽，選手暖機速度可能要加快，專注力也要提升。」

此外倪大智也說，今年資格賽的背板距離靶心只有不到2公尺，加上風向旗也縮小，因此比賽時選手不能再全憑風向旗來判斷風勢，「無論是樹枝、還是地上的草，甚至去拔箭時身體的感覺都要列入參考，我要選手把所有感官都打開，這樣才能更精準地掌控風向。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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