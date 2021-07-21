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網球／謝語倢無法帶教練 體育署：東奧無法再增名額
遞補東京奧運資格的網球女雙選手謝語倢與許絜瑜，沒證件帶教練隨行，引發爭議。體育署主秘呂宏進今天解釋，因是臨時遞補，東奧籌備會僅同意增加選手，無法再增加教練員額。
中華奧會7月16日接獲東京奧運籌備會通知，因網球女子雙打名額重新分配，台灣網球雙打女將謝語倢與許絜瑜遞補參賽。
台灣網球選手謝淑薇今天在臉書發文質疑，網球代表隊人數增加，但謝語倢與許絜瑜卻沒證件帶教練隨行，「所以小朋友憑自己排名入圍，然後多了一張證，結果連一張P卡，帶自己教練的證都沒有。」
對此，體育署主秘呂宏進今天下午在線上記者會中解釋，因為是臨時遞補，東奧籌備會僅同意增加選手名額，無法再增加教練員額。
中華網協代理秘書長王凌華今天稍早表示，大型運動會像是奧運必須要有前置作業，在謝語倢與許絜瑜遞補女雙前，已向中華奧會提報申請證件名單，共3人，依照選拔辦法規定，由女雙排名較高詹家姊妹推薦教練詹元良，而盧彥勳的哥哥盧威儒並沒有拿到教練證，和陪練員歐善元持有的證件都是網球項目的「訓練場地通行證」。
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