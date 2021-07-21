桌球／征戰世界各地 鄭怡靜就是不能少這一味

不管走到世界的任何角落，最難忘的總是家鄉味，這句話對台灣桌球一姐鄭怡靜來說格外有感，因為不管到世界各地比賽，她總要隨身攜帶「台味」，尤其是她最愛的筍絲罐頭。

2020東京奧運即將在7月23日開幕，中華桌球代表隊也隨主代表團，提前於7月19日抵達東京，目前正在進行最後衝刺。

這次鄭怡靜出征東京奧運，除要與林昀儒攜手征戰混雙，她還得參加女子單打與女子團體賽，而教練鄭佳奇為確保鄭怡靜體重控制在「標準值」的56公斤，每天都嚴格監控數值是否有變化。

「其實我吃東西蠻挑的，而且增重很難，掉體重卻很快。」鄭怡靜透露，正因經常出國比賽，有時在外面吃不習慣，只要吃的量少一些，體重就會降。

除此之外，長時間在外地奔波，總會特別想念家鄉味，所以後來她養成一個習慣，「只要是長時間的比賽，我都一定會帶筍絲罐頭。」

鄭怡靜透露，筍絲罐頭對她來說簡直是百搭，三餐都吃也沒問題，「就連我的教練也被我推坑，現在她跟我一樣愛吃，這次東京奧運我就帶了6罐來。」

除了筍絲罐頭外，鄭怡靜喜歡的零食也走「懷舊風」，她最喜歡的零嘴是包括類似鱈魚香絲的「大豬公」以及菜脯餅，她笑說：「大豬公我是乾的、濕的兩種都愛，出國前還特別請朋友幫我去買。」

距離比賽開打只剩最後2天，鄭佳奇認為鄭怡靜近況越來越好，她強調：「最好的狀態當然是留在奧運的比賽場上。」而自認超台的鄭怡靜也期待，奧運時能化身成為難纏、難惹的「辣台妹」。

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