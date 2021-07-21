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前進東奧 udn邀你為選手集氣拚金

聯合新聞網 / 台北訊

四年一次的奧運盛會一直是所有運動員心目中的最高殿堂，除了能披上國家隊戰袍為國爭光外，也享受和世界頂尖選手較勁的時刻。東京奧運受到新冠肺炎影響，延至今年舉行，聯合線上 (udn.com) 即日起至 8/8 (日) 化身最強後盾，舉辦「前進東奧，力挺中華隊，留言抽好禮」線上活動，只要留下對選手加油的話，就有機會將中華隊風衣、背包等周邊商品帶回家。透過「udn News App」參加活動，還能加碼再抽酷聖石(COLD STONE)冰淇淋兌換券。

即日起至 8/8 (日)參加「前進東奧，力挺中華隊，留言抽好禮」線上活動抽好禮！圖片提供／聯合線上
即日起至 8/8 (日)參加「前進東奧，力挺中華隊，留言抽好禮」線上活動抽好禮！圖片提供／聯合線上

此次東奧賽事，中華隊奪牌重點選手包括羽球世界球后戴資穎、「體操王子」李智凱、「舉重女神」郭婞淳等。戴資穎曾兩度出征奧運，最後都止步 16 強，這屆奧運可能會是她最後一次參賽，力拚為自己和台灣拍下首面羽球獎牌；李智凱上屆在里約奧運意外落馬，今年將招牌「湯瑪斯迴旋」再升級，放眼金牌榮耀；而 4 月剛在亞錦賽刷新抓舉世界紀錄的郭婞淳，目前穩居舉重女子 59 公斤世界第一，若搶下生涯首面奧運金牌，將締造奧運、亞運、世錦賽和亞錦賽「金牌大滿貫」紀錄。

「前進東奧，力挺中華隊，留言抽好禮」活動網頁以留言牆的方式呈現，自即日起至 8/8 (日)為止，需先登入udn會員再選擇各項目選手，並輸入想對他們加油的話，為他們集氣拚金還能抽中華隊商品，送出的加油留言則會由系統隨機顯示在留言牆上。另外，透過「udn News App」參加活動，還能夠加碼再抽酷聖石(COLD STONE)冰淇淋兌換券。

活動網址：https://event.udn.com/bd_2021tokyo/

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎 李智凱 郭婞淳 中華隊

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