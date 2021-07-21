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網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

網球／「里約奧運的既視感」 謝淑薇替妹無教練證抱不平

聯合新聞網 / 綜合報導
謝淑薇妹妹謝語倢與搭檔許絜瑜日前獲得遞補進入東奧網球女雙資格，然而網協卻回覆兩人沒有教練證可以給予，多的一張教練證卻落在詹家姐妹專屬陪打員的手裡，這讓謝淑薇替妹妹抱不平，在個人社群媒體公布此事，並註明「有一種既視感，叫里約奧運。」 美聯社
謝淑薇妹妹謝語倢與搭檔許絜瑜日前獲得遞補進入東奧網球女雙資格，然而網協卻回覆兩人沒有教練證可以給予，多的一張教練證卻落在詹家姐妹專屬陪打員的手裡，這讓謝淑薇替妹妹抱不平，在個人社群媒體公布此事，並註明「有一種既視感，叫里約奧運。」 美聯社

謝淑薇妹妹謝語倢與搭檔許絜瑜日前獲得遞補進入東奧網球女雙資格，然而網協卻回覆兩人沒有教練證可以給予，多的一張教練證卻落在詹家姐妹專屬陪打員的手裡，這讓謝淑薇替妹妹抱不平，在個人社群媒體公布此事，並註明「有一種既視感，叫里約奧運。」

謝淑薇寫道，最後一組女雙入圍前，台灣網球代表隊只有三人，主教練證一張，名單為盧彥勳其兄（P卡）、詹家姊妹其父（主教練證），第二組女雙入圍後，團隊從三人來到五人，也增加了一張主教練證，名單更新為盧彥勳其兄（主教練證）、詹家姊妹其父（主教練證），以及證件名目不明的專屬陪打員，但謝語捷與許絜瑜2人搭擋，網協卻回覆「沒有證件給予這組參賽選手。」

原本要於教練會和備戰美洲賽事的謝淑薇，因臨時收到妹妹謝語倢入圍東京奧運的訊息，於是將個人功勳教練借給妹妹，這幾天也把訓練擱下，專心幫助妹妹備戰、訓練及營養餐控管，甚至四處奔波做日本政府要求的兩份檢測來商討教練事宜，卻被網協告知妹妹們沒有教練證，而他人卻有一名為東奧網球項目男女選手的陪打，「所以小朋友憑自己排名入圍，然後多了一張證，結果連一張P卡帶自己教練的證都沒有。」、「有一種既視感，叫里約奧運。」

謝淑薇曾於2016年里約奧運取得單打與雙打資格，卻因隨行教練問題與網球協會鬧不和，雖然申請P卡解決，但她在與當時中華奧會副主席、台灣奧運代表團副總領隊蔡賜爵理論時被拍桌，還要她「相忍為國」，最後她決定退出里約奧運，並從台灣網壇退休，不再接受國家隊徵召。

東奧中華隊 2020東京奧運 謝淑薇 謝語倢

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