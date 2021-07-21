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名醫私推東奧最愛3選手、「證件妹」吳佳穎電暈眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣射擊女將「證件妹」吳佳穎展現訓練成果，在模擬東京奧運對抗賽射擊項目的10公尺空氣手槍決賽上陣，成功奪得金牌。中央社
台灣射擊女將「證件妹」吳佳穎展現訓練成果，在模擬東京奧運對抗賽射擊項目的10公尺空氣手槍決賽上陣，成功奪得金牌。中央社

再過二天東京奧運就要開幕，台灣近日卻因為選手搭機、住宿問題爆出一連串爭議，對此，醫師潘建志在臉書發文，分享自己最看好的奧運3戰將，並希望大家還是為每位選手加油，鼓勵他們不要因為屈居經濟艙而喪氣。

擔心選手的心情因為搭經濟艙及住宿3星旅館受到影響，潘建志感慨寫說，「對於陋習，道歉廉價。不作為，永遠有藉口。」除了抗議東奧台灣隊員擠經濟艙，官員躺商務艙外，他也抗議飛機名稱不是Taiwan Airline台灣航空，以及抗議隊名不是Republic of Taiwan台灣隊。

接著話鋒一轉，他分享自己最看好的3名奧運戰將，希望民眾可以多幫他們加油，第一位是曾拿下三個高爾夫職業大賽冠軍的潘政琮、第二位翻滾吧男孩，漂亮湯瑪斯大迴旋的李智凱、第三位則是鬼靈精怪可愛又超認真的證件妹吳佳穎

高爾夫球選手潘政琮，2006杜哈亞運即以15歲之姿在個人賽奪銀，男團則摘下銅牌，2013成為台灣第一人登上業餘球王寶座。2014年仁川亞運成績再突破，個人賽拿下隊史首面高球個人項目金牌，團體賽也為中華隊再添1金，其後他在2019年更拿下生涯首座PGA冠軍。

體操男神、「鞍馬王子」李智凱曾在6歲時演出《翻滾吧！男孩》紀錄片，他最擅長的絕技是以全程流暢、展現精準控制力的「湯瑪士迴旋」揚名國際。2018年他在雅加達亞運鞍馬項目拿下金牌，2019年世錦賽奪銀，改寫個人成績，也成為台灣首位連兩屆世錦賽奪牌的選手。

至於射擊選手吳佳穎，年僅18歲時就在2011年深圳世大運，因為一張甜美的參賽證件照爆紅，獲封「最美證件妹」。2014年她在世錦賽「女子10公尺空氣手槍」奪下銅牌，2019年世界盃新德里站也奪下銀牌，獲得東奧門票，今年更是她生涯第二次參加奧運。

我國高球好手潘政琮。記者余承翰／攝影
我國高球好手潘政琮。記者余承翰／攝影
「鞍馬王子」李智凱完成高難度迴旋動作。圖／資料照片
「鞍馬王子」李智凱完成高難度迴旋動作。圖／資料照片

東奧中華隊 2020東京奧運 吳佳穎 李智凱 潘政琮

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