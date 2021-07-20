中華隊選手備戰東奧 謝長廷：全力提供後勤支援

東京奧運倒數3天，中華隊昨天搭專機抵達東京。駐日代表謝長廷今天在臉書表示，東奧場地分散，多項競賽不在東京市中心，有些選手在外住宿狀況多，代表處全力提供後勤支援。

謝長廷晚間在臉書（Facebook）表示，東奧的羽球、射擊、自行車、高爾夫球等競賽項目不在東京都心地區（市中心），主辦單位除了馬拉松（在北海道）外，歡迎選手都住東京的選手村。但有的國家考慮比賽練習的方便等因素，還是在比賽場館附近租飯店，節省時間和精力。

他說，中華隊選手昨天在東京羽田機場接受檢疫，折騰半天才入境，住選手村的比較沒問題，但住外縣市的還要趕幾十公里路程，他擔心選手餓到，所以訂了便當給選手，網友厲害已查出是大倉飯店製售的便當。

謝長廷說，基本上大飯店的東西在衛生營養上有一定水準，而且菜色多，有魚有肉有菜，當然也有甜點，選手可選擇著吃，不是要全都吃完。

謝長廷表示，今天了解到選手在外住宿狀況多，飲食、洗衣、燒水等都較不便，離代表處幾十公里。為了方便支援，他指派3位秘書分別進駐，就近提供聯絡及必要協助。他感謝代表處幾位年輕秘書充滿熱情，願意前往協助。

有關昨天發生中華代表團選手搭經濟艙、官員搭商務艙，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人致歉一事，謝長廷指出：「政府是一體，這次發生政府道歉的事，我們也感到歉疚，但開幕在即，我們全力提供後勤支援，以求彌補，希望負面情緒的批評可以緩和，讓選手可靜下來恢復能量，好好的表現，替台灣爭光！」

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