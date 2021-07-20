救國團葛永光主任祝福青年獎章得主戴資穎等人東奧奪牌

東奧中華代表團19日搭機赴日，我國世界排名第一的羽球名將戴資穎在社群媒體留言懷念長榮航空的商務艙，再度引發一波社會對東京奧運的關注。救國團葛永光主任今天表示，今年東奧中華隊一共有5位選手曾經獲得救國團《青年獎章》，他特別祝福全體中華健兒都能勇奪佳績凱旋而歸。

救國團葛永光主任表示，在今年18個運動項目、66名東奧中華代表團選手中，計有5位曾經獲得救國團的《青年獎章》，包括2013年獲獎時年僅18歲的羽球選手戴資穎、2014年獲獎的舉重選手郭婞淳、2018年獲獎的射箭選手雷千瑩、2019年獲獎的田徑選手楊俊瀚，以及2010年獲獎的射箭選手譚雅婷。

葛永光主任表示，歷年來救國團一直大力推動國內青少年各項戶外體育活動，希望青少年走出戶外鍛鍊強健體魄，替社會國家培養更多的正能量，近年更參與協助各縣市政府運動中心的營運，全力配合政府政策，致力於運動人才的培育。

葛永光主任也提到，歷年以來有不少國內運動好手得過救國團的《青年獎章》，例如楊傳廣、涂阿玉、謝敏男、洪濬哲、蔡溫義、古金水、郭李建夫、周俊三、王建民、陳彥博等，這些運動選手不僅為國爭光，更成為青少年學習的偶像。葛主任也回憶今年3月份救國團舉辦青年節活動時，獲《青年獎章》的射箭國手譚雅婷曾經分享個人的寶貴經驗，和青年人共同勉勵。

譚雅婷在青年節座談分享時提到，台灣真的有很多很棒的運動選手，但是他們通常會在大學畢業時，考量到現實問題而面臨抉擇，譚雅婷表示自己很幸運，背後一直有支持的力量，讓她可以在熱愛的射箭運動上繼續走下去，但並不是所有選手都能獲得足夠的資源，以至於有些優秀的運動員不得不選擇現實，忍痛離開這個曾經投注許多心血與夢想的環境，未來希望能有更多企業提供幫助，讓這些選手們能夠持續為社會國家貢獻所長。

葛主任也提到，自己在擔任監察委員期間，因為關心體育發展，也曾立案調查台灣如何培育優秀的體育選手，在報告中呼籲政府要寬列經費培育選手，並照顧他們的就業，也要求政府對支持體育的企業減稅，來促進台灣的體育發展，葛主任希望在選手全力為國爭光時，也能得到政府和企業最好的照顧。

葛永光主任祝福今年東奧每位中華隊選手都能達成自己的目標，返國後也希望有機會能歡宴這5位優秀的《青年獎章》得主。

郭婞淳、雷千瑩與譚雅婷三位國手親自出席救國團《青年獎章》頒獎典禮，戴資穎國手由母親出席代領，楊俊瀚由教練出席代領。

郭婞淳、雷千瑩與譚雅婷三位國手親自出席救國團《青年獎章》頒獎典禮，戴資穎國手由母親出席代領，楊俊瀚由教練出席代領。

郭婞淳、雷千瑩與譚雅婷三位國手親自出席救國團《青年獎章》頒獎典禮，戴資穎國手由母親出席代領，楊俊瀚由教練出席代領。

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