虛擬獎牌榜預測 中華隊2金4銀5銅

中央社 / 東京20日綜合外電報導
中華隊預估2金4銀5銅。 中華奧會提供
中華隊預估2金4銀5銅。 中華奧會提供

美國數據分析公司Gracenote預測，2020東京奧運美國、俄羅斯、中國將盤據前3名，地主國日本獎牌進帳數量將比上屆里約奧運大增50%，中華隊料將拿下2金4銀5銅，排名第28。

Gracenote今天表示，日本在2016年里約奧運拿下41面獎牌，創下日本奧運代表團歷來最佳成績，本屆奧運則有望贏得60面獎牌，排名第4，主因這次新增滑板和運動攀登等項目，棒球項目也回歸了。

Gracenote在東奧23日開幕之前發布虛擬獎牌榜（Virtual Medal Table），並表示：「由於全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的影響，東京夏季奧運可能比往常更難以預測。」

美國料將高居榜首，但跟5年前進帳121面獎牌相比，估計會減少到96面獎牌。

Gracenote預估中國會拿下66面獎牌，但因為缺乏關於中國運動員參賽的數據，所以這可能是保守估計。

Gracenote說：「因為爆發疫情的關係，虛擬獎牌榜中排名前8的中國運動員，有將近80%沒有成績，對中國獎牌的預測可能低估。」

Gracenote則預測俄羅斯運動員會拿下68面獎牌，排名第2。因世界反禁藥組織（World Anti-DopingAgency，WADA）執委會對俄國下達禁賽令，俄國運動員無法以國家名義參加2020東京奧運，將以俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee）代表身分參加。

估計英國以52面獎牌位居第5，比里約奧運少15面。Gracenote預測中華隊有望贏得2金4銀5銅共11面獎牌，比上屆奧運多拿8面獎牌，排名第28。

東奧中華隊 2020東京奧運

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