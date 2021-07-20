桌球／認證選手村紙床很舒適 鄭怡靜分享首日訓練心得

東京奧運選手村的床鋪採厚紙板製成，桌球一姐鄭怡靜今天透露，既環保也未輕忽疏適度，首晚一覺到天亮，而她也分享首日訓練心得，場地感覺不錯，但球彈跳速度慢，還需再調適。

東京奧運中華代表團昨天已經順利抵達日本，桌球、射箭、柔道、划船、自由車、射擊、拳擊、輕艇激流、跆拳道、體操代表隊今天陸續展開訓練。

桌球代表隊今天在中野綜合體育館進行訓練，明天將移師主場館。鄭怡靜表示，每次訓練大概1小時50分鐘，首日訓練主要先讓身體動起來、先適應場地，她認為，場地整體感覺很不錯。

「但球速慢這個地方需要調適一下。」鄭怡靜解釋，「球彈跳的部分有時候不太走，是桌球檯型號的關係」，但她相信自己可以克服、適應。

談到對選手村的印象，鄭怡靜形容，非常的「日本」，她表示，意思是「乾淨、整齊、有條不紊」，是很好的印象，到了這樣的地方，心情也很棒。

東京奧運這次選手村的床鋪是以厚紙板製成，讓鄭怡靜直呼很特別，「日本有考慮到環保的議題，但是在舒適度上也沒有輕忽，我昨天一覺到天亮呢」。

中華跆拳道代表隊這次由黃鈺仁、劉威廷、蘇柏亞與羅嘉翎拿下4張奧運滿額門票，今天同樣展開首日訓練，總教練劉祖蔭表示，大會安排各隊每天到場館進行一次訓練，剩餘時間只能在選手村重訓中心，目前看起來選手狀況和心情都還不錯，「體重控制部分，都還在掌握」。

劉祖蔭指出，由於這次比賽將採閉門進行，場邊缺少加油團的聲音，只能利用選手到場邊空檔，幫忙提醒和打氣，這部分還需要協助選手調適。

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