盧彥勳抵東奧備戰 「等得又累又餓、差點沒有耐心」
我國奧運代表團已抵達東奧奧運會場，已五度獲選奧運參賽資格的台灣好手盧彥勳也總算到達現場備戰，他表示由於疫情影響，這次入關檢查相當繁複，一度花了3個小時，「等得又累又餓，都快有點沒有耐心了。」
視本屆東奧為生涯告別戰的盧彥勳，由於先前於德國參加ATP500等級賽事，此次逕行由德國法蘭克福出發，途經芬蘭赫爾辛基再至東京成田機場，他表示搭了一整晚的飛機，入境的檢驗更加複雜，多了檢疫工作，每個流程都有管制，自己等得又累又餓，都快有點沒有耐心了。
盧彥勳也在入境後休息片刻，先與哥哥盧威儒進行一個小時的訓練，除了適應球場也調整時差，從明天開始就會和其他國家的選手一同訓練。
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