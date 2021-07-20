快訊

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

烟花颱風具2大威脅要件 鄭明典：可能很可怕 準備防災模式

盧彥勳抵東奧備戰 「等得又累又餓、差點沒有耐心」

聯合新聞網 / 綜合報導
五度獲選奧運參賽資格的台灣好手盧彥勳已到達東奧現場備戰。 取自盧彥勳臉書
五度獲選奧運參賽資格的台灣好手盧彥勳已到達東奧現場備戰。 取自盧彥勳臉書

我國奧運代表團已抵達東奧奧運會場，已五度獲選奧運參賽資格的台灣好手盧彥勳也總算到達現場備戰，他表示由於疫情影響，這次入關檢查相當繁複，一度花了3個小時，「等得又累又餓，都快有點沒有耐心了。」

視本屆東奧為生涯告別戰的盧彥勳，由於先前於德國參加ATP500等級賽事，此次逕行由德國法蘭克福出發，途經芬蘭赫爾辛基再至東京成田機場，他表示搭了一整晚的飛機，入境的檢驗更加複雜，多了檢疫工作，每個流程都有管制，自己等得又累又餓，都快有點沒有耐心了。

盧彥勳也在入境後休息片刻，先與哥哥盧威儒進行一個小時的訓練，除了適應球場也調整時差，從明天開始就會和其他國家的選手一同訓練。

東奧中華隊 2020東京奧運 盧彥勳

相關新聞

盧彥勳抵東奧備戰 「等得又累又餓、差點沒有耐心」

我國奧運代表團已抵達東奧奧運會場，已五度獲選奧運參賽資格的台灣好手盧彥勳也總算到達現場備戰，他表示由於疫情影響，這次入關檢查相當繁複，一度花了3個小時，「等得又累又餓，都快有點沒有耐心了。」 視

划船／黃義婷開幕日出航 喊「突破上屆」

延期一年的東京奧運廿三日開幕，中華代表團同日就有選手登場，包括划船「甜姐兒」黃義婷和射箭隊六名國手都要在開幕當天上戰場，...

國手啟程！ 東奧防疫優先、全員篩檢層層把關

因新冠肺炎疫情延後一年的東京奧運，成史上最特別的一屆奧運，各國代表團入境前、後都有多項防疫規定要遵守，連工作人員和媒體都...

東奧中華代表團抵日 謝長廷接機款待

東京奧運中華代表團今天啟程赴日，傍晚抵達東京羽田機場，駐日代表謝長廷前往接機，還幫選手準備便當。他說，擔心選手吃得水土不...

高球／曾秀鳳教練二度出征奧運 帶國手「往上突破0.1」奪牌

東京奧運國手今天搭機飛抵日本，台北城市科技大學分享，校內休閒系教授曾秀鳳曾為台灣知名旅日高爾夫球后，今年二度擔任高爾夫國...

東奧中華代表團抵日 全團篩檢陰性

東京奧運中華代表團今天啟程赴日，已抵達羽田機場，體育署說，代表團在機場進行防疫及辦理入關相關作業順利，篩檢結果出爐，全團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。