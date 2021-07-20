戴資穎抵飯店分享心情 「每一位選手都是重要的」

中央社 / 台北19日電
中華代表團選手戴資穎前往東京奧運參賽，揭露選手坐經濟艙。圖／取自戴資穎IG
中華代表團選手戴資穎前往東京奧運參賽，揭露選手坐經濟艙。圖／取自戴資穎IG

世界球后戴資穎今天隨中華代表團出征東京奧運，她晚間在Instagram除了分享駐日代表處提供便當的照片外，也抒發心情寫下「參賽的每一位選手都是重要的」。

東京奧運23日將舉行開幕式，中華代表團今天從松山機場搭機前往日本，但原訂安排選手搭乘商務艙，卻成經濟艙，戴資穎臨行前也在Instagram發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」

對於未能安排選手搭乘商務艙，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌相繼表達歉意，而教育部長潘文忠、體育署長張少熙也為此晚間臨時召開記者會鞠躬致歉。

戴資穎在抵達東京羽田機場後，在等待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測同時，也發文報平安，她透露，這次參賽住在外面飯店，因為離球場較近，也可以避免與太多人接觸。

在抵達下榻飯店後，戴資穎在Instagram上除了感謝駐日代表處準備便當作為晚餐外，也謝謝大家的關心。

戴資穎在用餐前還特別拍照分享，直呼是「很特別的餐點」，並在照片一旁留言分享心情，「參賽的每一位選手都是重要的，明天開始訓練，加油」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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