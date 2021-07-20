東奧中華代表團抵日 謝長廷接機款待

中央社 / 東京19日專電
駐日代表謝長廷(左)與中華奧會主席林鴻道。 中央社
駐日代表謝長廷(左)與中華奧會主席林鴻道。 中央社

東京奧運中華代表團今天啟程赴日，傍晚抵達東京羽田機場，駐日代表謝長廷前往接機，還幫選手準備便當。他說，擔心選手吃得水土不服，因此準備比較適合的便當。

東京奧運中華代表團搭乘的華航專機約於下午5時（台北時間下午4時）抵達東京羽田機場，謝長廷率駐日代表處官員、華航日本支社長張鴻鐘等人到機場接機。由於機場的動線及行動受疫情影響，有很多限制，謝長廷與代表團成員保持安全距離揮手致意。

中華代表團成員在機場進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫及辦理入關相關作業順利，篩檢結果出爐，全團陰性。

謝長廷在接機後對台灣媒體說：「這次奧運是在疫情緊張的狀況下舉辦，所以有點擔心，大家都很緊張，但我們看到我們代表隊出來很高興。不能叫，但差點叫出來。」

他說：「希望中華代表團成員早點休息養足體力，注意自己的健康，有好的表現，這是我們的期待。」

他說，因為代表團的射擊選手還要到很遠，別的縣市，天色已晚，於是他特別為團員準備便當。便當上附帶溫馨語詞寫著：「一起成為中華隊，中華隊，加油！駐日本代表處全體同仁」。

謝長廷被媒體問及「是否會到奧運比賽現場幫中華隊加油」時答說：「有的地方可以去，有的不能去，可以去的，我盡量會去。」

他表示，23日的奧運開幕式只有奧委會主席及各國的元首可以參加，其他的人不行，所以政務委員唐鳳也是遵守國際奧林匹克委員會的規定，所以才取消訪日行程。

他說，15日才接到電報得知上述規定，所以國內開緊急會議討論唐鳳是否訪日。如果唐鳳不能參加開幕式，等於是來到東京只是開記者會等的話，反而會被講話，被說有礙防疫，於是最後決定取消訪日。

今天載著中華代表團的華航專機抵達東京羽田機場時，一名住在東京的日本大二男學生永川日都持著中華民國國旗與日本國旗在展望台歡迎飛機降落。

永川說很喜歡台灣，10年前東日本大震災（311大地震）時，台灣給予日本很多支援，之後只要日本有震災等，蔡英文總統就在推特等發出為日本加油的訊息，日本收到很多來自台灣的支援，身為日本人的他感到很高興。

他還說，因為疫情，台灣去年贈送很多口罩給日本，這讓他感到很高興；今年日本能提供疫苗給台灣，這也讓他很高興，覺得是好事一樁。

除了永川，還有其他日本人持中華民國國旗在機場出境大廳接機，也有在東京奧運暨帕運組織委員會任職的台灣鄭姓女孩與友人拿著中華隊會旗前來接機。她表示，目前有13名台灣人在東奧組委會任職。

中華代表團這次共有68名選手在18個運動種類取得席次，先遣部隊已於7月14日至東京，主代表團今天下午1時從松山機場搭機出發。

東奧中華隊 2020東京奧運

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