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不讓「世界羽球球后」坐商務艙... 網友笑死：日本會讓大谷坐經濟艙？

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運7月23日開幕，中華代表隊最大一批選手、教練、和團本部人員共134人，今日出發前往日本。圖為奧運中華羽球隊。 中華羽協提供
東京奧運7月23日開幕，中華代表隊最大一批選手、教練、和團本部人員共134人，今日出發前往日本。圖為奧運中華羽球隊。 中華羽協提供

東京奧運7月23日開幕，中華代表隊最大一批選手、教練、和團本部人員共134人，今日出發前往日本。沒想到，卻因台灣羽球球后戴資穎社群上的一張照片，揭發選手們竟搭經濟艙的荒謬事實，讓網友們氣炸直呼「笑死，全世界只有台灣讓世界第一坐經濟艙」。

原PO在PTT八卦板上發文，表示「塞爾維亞敢讓世界網球王喬科維奇坐經濟艙嗎？巴西敢讓球王內馬爾坐經濟艙嗎？美國阿爸敢讓湖人隊詹皇坐經濟艙嗎？」然而只有台灣獨步全球，讓世界羽球第一坐經濟艙，更大酸「看好了世界，台灣只示範一次，讓世界羽球球后坐經濟艙。」

許多網友也大嘆「世界跟不上」、「世界第一又怎樣？遇到體邪還不是照樣被惡」、「真的是笑死，選手應該兇一點直接不搭」、「美國隊上次去巴西不是坐郵輪嗎」、「反正奧運無關個人榮譽，了不起不打」、「想像如果日本讓大谷坐經濟艙，笑死」、「不要太不滿，下次給你們擠貨艙」、「等等就說出共體時艱的鬼話了」、「重點是還不先跟選手溝通，這個厲害了」、「別國都能直接買台飛機了，還在跟你分座」、「繳稅就這麼多...大家來讓出紓困給他們商務艙」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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