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為女兒坐經濟艙抱不平生波 戴資穎爸：期盼為國爭光不再回應

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為女兒坐經濟艙抱不平生波 戴資穎爸：期盼為國爭光不再回應

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎(左二)出發前。 合庫羽球隊提供
戴資穎(左二)出發前。 合庫羽球隊提供

東京奧運7月23日開幕，中華代表隊最大一批選手、教練、團本部人員共134人，於今天出發，但發生戴資穎抱怨搭經濟艙，與過去說好搭商務艙參加奧運比賽不同的風波；而戴資穎爸爸戴楠凱先前為女兒不平，但據報導戴爸後來也發出聲明，感謝各位媒體關心，資穎已經平安抵達日本，接下來的目標就是放在賽場上，期盼在奧運賽場為國爭光，希望全體國人將焦點放在比賽場上，持續為辛苦的選手教練們加油，至於其他事件就暫時不回應，謝謝大家的關心與愛護。

(中央社／19日電)

世界球后戴資穎搭經濟艙赴日參加奧運，總統蔡英文晚間為此致歉。戴資穎父親戴楠凱聲明表示，希望全體國人將焦點放在賽場，為選手教練們加油，其他事件暫時不回應，謝謝關心。

戴楠凱今天晚間在南部媒體群組聲明表示，感謝媒體關心，戴資穎已經平安抵達日本，接下來的目標就是放在賽場上。也期盼選手在奧運賽場為國爭光，希望全體國人將焦點放在比賽場上，持續為辛苦的選手教練們加油，至於其他事件就暫時不回應，謝謝大家的關心與愛護。

東京奧運中華代表團上午從松山機場以包機方式前進日本，世界球后戴資穎在社群媒體Instagram發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」戴資穎的父親戴楠凱解釋，6月曾接獲通知選手搭乘商務艙，「資穎上機才知道（是經濟艙）。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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