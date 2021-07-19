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羽球／戴資穎拚首面奧運獎牌 全副武裝出征東奧

中央社 / 台北19日電
東奧中華代表團自松山機場包機前往日本東京，寄予奪牌希望的羽球球后戴資穎全副武裝。 聯合報記者侯永全／攝影
東奧中華代表團自松山機場包機前往日本東京，寄予奪牌希望的羽球球后戴資穎全副武裝。 聯合報記者侯永全／攝影

世界球后戴資穎這次出征東京奧運，將瞄準隊史首面羽球獎牌，今天隨中華代表團搭機前往日本，因應疫情，戴資穎也戴上口罩、墨鏡和帽子，全副武裝做好準備。

奧運中華代表團先遣部隊7月14日已前往東京，主代表團今天下午從松山機場搭機出發，行政院長蘇貞昌、行政院政務委員唐鳳、教育部長潘文忠、體育署長張少熙等人親自送機。

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，避免送機人潮群聚，體育署推出線上直播，讓民眾可以在線上為選手打氣，取代現場送機，不少民眾除了在直播頻道尋找支持選手的身影外，也在留言板獻上祝福。

因應疫情，口罩成為代表團基本配備，部分選手還會戴上護目鏡或面罩，而擁有高人氣的戴資穎除了佩戴口罩外，還戴上墨鏡和帽子，升級防疫措施。

戴資穎在入關前特別向鏡頭前的球迷揮手，這次三度征戰奧運的她，同樣也是中華隊奪牌熱門之一，將鎖定隊史首面羽球獎牌。

連2屆叩關奧運的划船好手黃義婷日前在宜蘭冬山河進行最後衝刺，有別於上屆奧運緊張，她這次已調適好心態迎接比賽，睽違5年再登奧運殿堂，她自認已成長不少，希望能突破上屆成績。

台灣射擊女將田家榛繼2012年倫敦奧運後，再次前進奧運，已升格為人母的她，心境也不同以往，她也透過鏡頭向女兒喊話，「要乖，聽外婆的話，不要搗蛋」。

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎 羽球

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