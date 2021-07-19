高鐵專車+包機 中華代表團出征東奧防疫升級

中華代表團包括奪金呼聲高的「舉重女神」郭婞淳今天出征東京奧運，因應疫情，代表團防疫升級，從行李備妥防疫物資，到安排專車、高鐵專用車廂以及包機，避免和其他旅客接觸。

東京奧運將在23日舉行開幕式，中華代表團這次共有68名選手在18個運動種類取得席次，先遣部隊已於7月14日前往東京，主代表團今天下午1時從松山機場搭機出發，行政院長蘇貞昌、行政院政務委員唐鳳、教育部長潘文忠、體育署長張少熙等人上午到場親自送機，為選手打氣，蘇貞昌並帶頭高喊「台灣加油」。

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，代表團防疫措施全面升級，除了首次設置防疫協調官，負責統籌所有選手與職員每天的唾液篩檢PCR檢體，追蹤檢查結果外，行李箱另備有掌上型吹風機、酒精、口罩、隔離衣、耳溫槍等物資。

避免與其他旅客接觸，國家運動訓練中心今天還安排專車接駁隊職員至高鐵站，並搭乘專用車廂前往南港，而隊職員的行李也在前一天提前運抵台北後消毒。

體育署今天除了推出線上直播，呼籲民眾線上收看，代替現場送機外，另安排代表團隊職員搭乘包機，而在機場集合等待入關的同時，周遭區域也提前拉起紅龍，減少與外界接觸的可能性。

今天下午搭機赴日的主代表團成員除了中華奧會和醫療團隊外，還涵蓋自由車、跆拳道、柔道、射擊、輕艇、划船、射箭、游泳、羽球、競技體操、舉重、桌球、拳擊、網球等項目，共134人，擔任掌旗官的郭婞淳、世界球后戴資穎等人也隨主代表團出發，而田徑、空手道代表隊後續將分批前往日本。

代表團隊職員上午穿著整齊一致的中華隊隊服，戴著經典的白底和藍紅配色的口罩和護目鏡抵達現場，即將三度叩關奧運殿堂的郭婞淳，將在27日上陣，目標直指金牌，今天搭機前開心地在機場合影留念。

中華代表團這次在舉重、羽球、體操、拳擊、射箭、標槍、空手道等項目都有機會添得獎牌，體育署除了瞄準超越上屆里約奧運（1金、2銅）的成績，也力拚改寫歷屆奧運最佳紀錄（2004年雅典奧運2金、2銀、1銅）。

2020東京奧運中華代表團19日搭乘包機前往日本，代表團上午至台北松山機場搭機，「鞍馬王子」李智凱（前左2）振臂向送機親友道別。 中央社