科大師曾秀鳳任東奧高爾夫教練 師生應援盼奪勝

東京奧運即將開始，曾是旅日高爾夫球后的城市科大休閒系教師曾秀鳳此次再任東奧高爾夫國家教練，全校師生也為曾秀鳳與國手加油打氣，希望在東奧拿下好成績。

台北城市科技大學今天表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，東京奧運延至今年舉行，城市科大休閒系教師曾秀鳳曾在2016年里約奧運擔任高爾夫國家代表隊教練，今年東奧再度披掛上陣，將帶領潘政琮、徐薇淩與李旻等3名高爾夫國手前往東京參賽。

此次參加東奧的高爾夫國手中，徐薇淩與李旻自國二開始即跟曾秀鳳學習高爾夫球，由於當時曾秀鳳須四處比賽，兩名學生為了學球技，就一路跟著南征北討，曾秀鳳則利用比賽空檔教兩人學習，直到帶領她們旅美參賽為止。

曾秀鳳提到，參加奧運是運動員一生的夢想，參與的選手都是來自四面八方的高手，她在出賽生涯中共拿下5座日巡賽（日本高爾夫巡迴賽）冠軍，期盼能分享累積的比賽經驗，並著重選手於疫情下對自身免疫系統的調節、衝刺的規劃，協助國手們往上突破，爭取獎牌。

城市科大指出，董事長鄭逢時長期挹注資源，推動校內高爾夫球發展，鼓勵學生學習高爾夫球，讓城市科大休閒系高爾夫球校隊成為全國得獎勁旅，連續9年獲得全國大專盃高爾夫球錦標賽團體組冠軍；此次鄭逢時也帶領全校師生為曾秀鳳與國手加油打氣，希望在東奧拿下好成績。