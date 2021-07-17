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桌球／鄭怡靜出征東奧 鐵粉贈應援小物暖心打氣

中央社 / 台北17日電
桌球好手鄭怡靜16日收到來自球迷贈送的東奧應援小物，還有一張打氣小卡片，讓她看了相當暖心，也帶給她更多正能量與自信。 （鄭怡靜提供）中央社
桌球好手鄭怡靜16日收到來自球迷贈送的東奧應援小物，還有一張打氣小卡片，讓她看了相當暖心，也帶給她更多正能量與自信。 （鄭怡靜提供）中央社

距搭機前往東京只剩最後2天，台灣桌球一姐鄭怡靜昨天收到來自鐵粉送來的應援小禮物，還有一張打氣小卡片，讓她知道這趟東奧旅程並不孤單，並讓她內心充滿了正能量。

鄭怡靜昨天在臉書上PO出粉絲送來的小禮物，並說：「謝謝從球迷變成朋友，很有藝術才華的美少女製作的正能量手工幸運物，收到打開時非常驚艷，謝謝你們給我的正能量，我會帶著正（鄭）能量拚。」

鄭怡靜指出，這群球迷大約在5年前相識，堪稱是她的鐵粉，過去還曾飛去日本看她比賽，也會在她生日時送上驚喜，不過她不希望球迷破費，希望大家不要再花錢買禮物，「我覺得心意比禮物更能帶給我溫暖」。

今年東京奧運，鄭怡靜與男單一哥林昀儒聯手的「黃金混雙」，被視為奪牌大熱門，行前她也承認有些緊張，不過球迷即時送來的應援小物，不僅消除她的緊張情緒，更給了她滿滿力量。

事實上，鐵粉除贈上手工製作的幸運小物，還有一張打氣小卡片，鄭怡靜表示，卡片上的文字不僅溫暖，更給了她自信，球迷除要病毒和傷病通通遠離她，還告訴她：「點滴累積的努力，都會作用在每一顆球上。」

東京奧運進入倒數階段，鄭怡靜也進行最後衝刺，夜間訓練甚至都到晚上10時，她強調，混雙是奧運全新項目，對她來說也是很不一樣的體驗，她也希望能拿出最佳狀態，盡力去爭取好成績。

東奧中華隊 2020東京奧運 鄭怡靜

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