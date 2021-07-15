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游泳／王星皓東奧400、200混合式 目標雙進決賽

中央社 / 台北15日電
王星皓。 報系資料照
王星皓。 報系資料照

台灣A標泳將王星皓今年東京奧運，將參加游泳男子200、400公尺混合式兩個項目，他的父親兼教練王耀偉表示，目標是游進決賽，前提是兩項都得繳出破全國紀錄的水準。

王星皓今年5月才在全國大專校院運動會男子200混合式決賽，繳出1分59秒62奪金；400混合式決賽則僅繳出4分18秒70，距離全國紀錄4分15秒86有一段差距。

王耀偉今天受訪時表示，依評估，若王星皓200、400混都以晉級決賽為目標，預計預賽就得火力全開、打破全國紀錄，才有機會闖進準決賽。他笑說：「依照我兒子的個性，他應該預賽就會嘗試挑戰全國紀錄。」

事實上，今年全大運王星皓碰上不少狀況，包括賽前睡落枕，手臂又出狀況，但即便遭遇種種不如意，他仍在200混飆破全國、再達A標，也讓王耀偉對兒子很有信心。

今年奧運有別於以往比賽，預賽都安排在下午，因此王星皓近期也開始調整訓練時間，提前讓身體習慣「時差」。

王耀偉透露，現在他們固定下午2時起床，稍做整理後前往泳池訓練，而以往上午的訓練，則以核心課程代替下水，希望能在奧運前做好萬全準備，以最佳狀態迎戰東京奧運。

東奧中華隊 2020東京奧運 王星皓

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