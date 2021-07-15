東京奧運中華台北代表隊怎麼穿？這一篇帶你懂！

2021年東京奧運終於倒數了，對於觀眾而言有種恍如隔世之感，最近才又真實起來。對選手們而言又是另一種煎熬，這一年的等待少了國際賽的洗禮，只能關在台灣閉門訓練，面對疫情的不確定，生理、心理要調整到頂尖的狀態是不容易的，不論結果如何，我們舉起雙手用力替中華隊加油鼓勵就對了！另一個讓人注目的焦點還有 CHINESE TAIPEI 中華隊的服裝，這篇就來說說奧會、協會、選手個人贊助的不同之處吧！

中華奧會是對國際奧會的唯一管道，所有的行政流程均是由中華奧會處理，因此國際奧會的各種規定會透過中華奧會傳達給體育署及各單項協會。國際奧會為了保障贊助商的權益（*畢竟贊助奧運很貴的….）因此國際奧會對各品牌製造的產品、代表隊、選手的服裝、轉播權、社群媒體規範均有嚴格有規定。這一切都是為了避免沒贊助奧運的品牌來消費奧運這個賽事品牌。有興趣的可以參考 #RULE 40 但國際奧會要贊助商支持，各國的奧會、協會、選手個人難道就不需要贊助商支持嗎？當然也是要呀！所以中華奧會在這屆東京奧運與 VICTOR 勝利體育合作中華代表隊的團服及進場服。VICTOR勝利體育提供 CHINESE TAIPEI 團服 / 頒獎服 服裝的安排會符合比賽場地的氣候來調整，通常會有一套完整的運動服裝，外套、長褲、短褲、短袖上衣、襪子、鞋子等，若是地處寒冷就會有羽絨衣、防寒衣等，本次東京奧運正值夏天，裝備就會以夏季、排汗為主要需求。而這套服裝選手在【賽事期間】出入所有場館都比須穿著，包含在選手村、或拍照打卡上傳自己的社群媒體。若選手好棒棒奪牌了要上台領獎，也必須將比賽時的服裝裝備換下，換上頒獎服後才能去領獎。

2021 東京奧運選手服開箱（圖片來源：中華奧會）CHINESE TAIPEI 進出場服 中華代表隊的習慣通常會是比較正式的服裝，但其實國際奧會沒有特殊的規定（*品牌LOGO還是要遵照贊助商規定的），在開閉幕、運動員繞場時，穿著的就會是這套出場服，而設計上各國都會加入自己國家的特色、設計會以國旗色為大宗，而品牌也大多以自己國家的品牌為主。

設計師 周裕穎（中）與身著進場制服運動員合影（圖片來源：中華奧會）選手比賽服 以各單項協會為主因各項目特性不同，因此這部分大多是以協會的贊助商為主，以符合選手的需求（*不要看到協會就先開罵，協會營運資金來源一部分是體育署補助款、一部分是自籌款，協會也是需要贊助商的，很多的理事長是自己出錢出力熱心奉獻，我們不可因為ＯＯ就打翻一鍋粥）。如 田徑協會官網 顯示（下圖）國家隊贊助商為 Nike，因此在 2021 東京奧運田徑項目所有出賽的中華隊選手，不論原本個人的贊助商是誰（如：陳傑是 Adidas 的贊助選手），也必須穿著協會提供給他的 Nike 服裝裝備，只有鞋子的部分選手可以在熱身、比賽時穿著原贊助商的鞋（*因為鞋子需要長時間的適應及可能會影響到運動表現，所以對鞋子這塊是有放寬的），如果選手只是在場上繞來繞去非比賽、非熱身需求，那還是得遵守協會的的服裝規定。

田徑協會官網，相關曝光圖片皆以 Nike 為主 可能有人會替選手抱屈，為何選手的個人贊助在亞奧運中不能有曝光，但在國際奧會的賽事中，亞運、奧運均是代表國家出賽（奧會模式 請自行 GOOGLE 這裡不論戰），而非代表個人，所以相關的規定都是以國家隊為主。個人的贊助品牌曝光可以在各種大小國際賽、職業賽，但想參加奧運就必須遵守奧運的遊戲規則。若以我對此的看法是其實亞運、奧運四年才舉辦一次，此外的賽事都是贊助選手個人品牌曝光的時機，依賽事比例來看實在無須對亞奧運的品牌贊助嚴苛程度加以討伐。以上是中華台北代表隊的現況，每個國家可能有自己的規定，但不管哪個規定都必須遵守國際奧會的製造商規範的嚴格規定，才不會收到天價的罰單，這也是為何參賽選手的服裝 LOGO 識別都很迷你的原因囉！ 👉🏻延伸閱讀：

責任編輯：Joanna＊奧運話題，盡在運動筆記