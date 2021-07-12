東京奧運代表團授旗 戴資穎、李智凱領軍拚佳績

體育署目標是東京奧運超越上屆里約奧運1金、2銅的成績，今天由奪牌希望「世界球后」戴資穎及「鞍馬王子」李智凱代表出席中華代表團授旗典禮，兩人喊話將力拚爭取最好成績。

第32屆2020東京奧運將於7月23日至8月8日舉行，中華代表隊備戰進入最後倒數階段，總統蔡英文今天前往國家運動訓練中心參加代表團授旗典禮，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，多數選手和教練透過視訊連線與會。

蔡總統除了頒授國旗及團旗給代表團團長林鴻道及總領隊蔡辰威外，當場致贈20萬元加菜金，由戴資穎及李智凱代表接受。

李智凱表示，以往與大家一同出席授旗典禮，這次透過線上方式與更多人凝聚力量，希望帶著這股力量前進東京奧運，將全力在場上發揮，爭取最高榮譽。

戴資穎將三度踏上奧運殿堂，她表示，這次奧運因疫情緣故，可能會與以往很不一樣，將努力適應各種環境，爭取最好成績。

桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜將攜手出征，鄭怡靜指出，奧運延期一年，多了很多時間準備，近期3天就會安排小比賽，並在賽後進行檢討，透過以賽代訓，鄭怡靜喊話：「我們現在已經是完全準備好了。」

體育署日前已訂定目標，希望東京奧運能超越上屆里約奧運1金、2銅的成績，並朝著創歷屆奧運最佳成績（2004年雅典奧運2金、2銀、1銅）努力，這次包括舉重、羽球、體操、拳擊、射箭、標槍、空手道等都有機會奪牌。

這次代表團共派出66名選手參加18種運動競賽，除田徑及空手道隊外，其他代表隊都將在7月19日由松山機場搭乘包機前往日本東京。