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游泳／站上東奧最大舞台 王冠閎盼進決賽擊敗宿敵本多灯

中央社 / 台北10日電
在台灣「蝶王」王冠閎的記憶裡，打從國二開始他就一直游在日本好手本多灯身後，今年東京奧運他期許自己能夠游進200蝶決賽，並在這個最大的舞台擊敗宿敵成為亞洲第一。。 圖／中華奧會提供
在台灣「蝶王」王冠閎的記憶裡，打從國二開始他就一直游在日本好手本多灯身後，今年東京奧運他期許自己能夠游進200蝶決賽，並在這個最大的舞台擊敗宿敵成為亞洲第一。。 圖／中華奧會提供

在台灣「蝶王」王冠閎的記憶裡，打從國二開始他就一直游在日本好手本多灯身後，今年東京奧運他期許自己能夠游進200蝶決賽，並在這個最大的舞台擊敗宿敵成為亞洲第1。

今年東京奧運王冠閎將分別參加男子100、200公尺蝶式，今天他參加贊助品牌舉辦的線上記者會分享近況與東奧目標，也透露當初會多報100蝶，是因賽程恰好安排在主項200蝶後，在不影響表現的前提下才多參加一項。

5月在台南成功大學舉辦的全國大專院校運動會，王冠閎在拿手的200蝶飆出1分54秒77，不但打破由他自己所保持的1分55秒72全國紀錄，這項成績當時在全球排名第3、亞洲第1。

不過日本好手本多灯則在相隔一個月後的日本公開賽，200蝶游出1分54秒59再次搶回亞洲第1寶座。

事實上，王冠閎和本多灯兩人同年，「我從國二去日本比賽就輸他，17歲那年世青賽他比我快了1秒，幾乎是從小輸到大。」王冠閎表示，雖然他在短水道的表現優於宿敵，但在長池幾乎都在追趕對手。

兩人同年，主項又都是蝶式，也激發王冠閎不服輸的鬥志，此外他倆還有一個共同點，「本多灯的尾段加速很好，這一點也跟我很類似，不像歐美選手都是前段很快。」

如今王冠閎即將首度踏上奧運這個體壇最高殿堂，他也期盼能在生涯最盛大的舞台，擊敗宿敵再次要回亞洲蝶王的榮銜，他笑說：「肯定要在決賽贏他，如果只是預賽、複賽快，那一點用都沒有。」

東奧中華隊 2020東京奧運 王冠閎

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