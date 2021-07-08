田徑／楊俊瀚首次參加奧運 目標再破全國寫新猷

上一次飆破百米全國紀錄，已是2018年在日本神奈川舉行的日本大學田徑公開賽，這次「台灣最速男」楊俊瀚將再次前往日本，目標也是再次改寫他保持的10秒11全國紀錄。

國家運動訓練中心今天舉行線上媒體日活動，邀請東京奧運中華田徑代表隊成員分享備戰近況，首度參加奧運的楊俊瀚表示，能拿到奧運100公尺參賽入場券對他來說是一個肯定，也是又完成一個目標。

雖然是首次參加，但楊俊瀚不希望空手而回，他透露，自己的目標是要突破100公尺個人最佳成績，他並表示，上一次打破全國紀錄已是2018年，因此今年奧運在放手一搏的前提下，他希望能夠再次尋求突破。

受到新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，楊俊瀚自2019世界田徑錦標賽之後，就沒有參與任何國際賽，所幸靠著世界排名最後仍順利搭上駛向東京奧運的列車。

楊俊瀚之前受訪時曾表示，在世界田徑總會「放榜」公布參賽名單前，心情的確比較忐忑，但在名單公布後，除了鬆一口氣，也期許自己能在奧運拿出好表現。