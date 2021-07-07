體操／降體重拚奧運「不被挫折擊倒」 唐嘉鴻享受過程

為在東京奧運展現最佳狀態，「亞洲貓王」唐嘉鴻花費近2個月時間減重，從73公斤減至68公斤，卻不以為苦，他今天表示，蠻享受過程，盼奧運能晉級決賽，為台灣爭取更高榮譽。

中華體操男子代表隊由林育信擔任總教練，翁士航也是教練團成員，這次將帶領李智凱、唐嘉鴻、游朝偉、蕭佑然等人出征東京奧運，今天出席國訓中心舉辦線上媒體日活動。

中華隊在2019年世界體操錦標賽拿下男子成隊奧運門票，儘管唐嘉鴻在單槓項目失利，但他卻不被挫折擊倒，靠著教練翁士航鼓舞，在每項比賽和訓練結束後，一一檢視有待改進之處。

為了備戰東京奧運，唐嘉鴻從今年5月中全國大專校院運動會開始減重，積極規劃飲食和訓練方式，花了近2個月時間從73公斤降到68公斤，在外界眼裡可能覺得很辛苦，但他自認過程中很享受。

在世錦賽確定拿下東京奧運門票那一刻，唐嘉鴻曾試著想像東京奧運的場景，到現在距離東京奧運只剩2週多，他坦言，終於有機會一睹奧運舞台風采，讓他既興奮又激動。

唐嘉鴻曾與李智凱討論過，哪一場比賽最緊張，儘管李智凱直指奧運會最可怕，但唐嘉鴻卻不畏懼，「還是真的想要挑戰看看，親臨現場是什麼樣的感覺」。

首度叩關奧運，唐嘉鴻希望，屆時能發揮練習的水準、順利晉級決賽，為台灣爭取更高榮譽，讓全世界看見台灣有很棒的選手，證明台灣的體操也很棒。