快訊

林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

體操／降體重拚奧運「不被挫折擊倒」 唐嘉鴻享受過程

中央社 / 台北7日電
「亞洲貓王」唐嘉鴻花費近2個月時間減重，從73公斤減至68公斤，卻不以為苦。圖／中華體操協會提供
「亞洲貓王」唐嘉鴻花費近2個月時間減重，從73公斤減至68公斤，卻不以為苦。圖／中華體操協會提供

為在東京奧運展現最佳狀態，「亞洲貓王」唐嘉鴻花費近2個月時間減重，從73公斤減至68公斤，卻不以為苦，他今天表示，蠻享受過程，盼奧運能晉級決賽，為台灣爭取更高榮譽。

中華體操男子代表隊由林育信擔任總教練，翁士航也是教練團成員，這次將帶領李智凱、唐嘉鴻、游朝偉、蕭佑然等人出征東京奧運，今天出席國訓中心舉辦線上媒體日活動。

中華隊在2019年世界體操錦標賽拿下男子成隊奧運門票，儘管唐嘉鴻在單槓項目失利，但他卻不被挫折擊倒，靠著教練翁士航鼓舞，在每項比賽和訓練結束後，一一檢視有待改進之處。

為了備戰東京奧運，唐嘉鴻從今年5月中全國大專校院運動會開始減重，積極規劃飲食和訓練方式，花了近2個月時間從73公斤降到68公斤，在外界眼裡可能覺得很辛苦，但他自認過程中很享受。

在世錦賽確定拿下東京奧運門票那一刻，唐嘉鴻曾試著想像東京奧運的場景，到現在距離東京奧運只剩2週多，他坦言，終於有機會一睹奧運舞台風采，讓他既興奮又激動。

唐嘉鴻曾與李智凱討論過，哪一場比賽最緊張，儘管李智凱直指奧運會最可怕，但唐嘉鴻卻不畏懼，「還是真的想要挑戰看看，親臨現場是什麼樣的感覺」。

首度叩關奧運，唐嘉鴻希望，屆時能發揮練習的水準、順利晉級決賽，為台灣爭取更高榮譽，讓全世界看見台灣有很棒的選手，證明台灣的體操也很棒。

東奧中華隊 2020東京奧運 李智凱 唐嘉鴻

延伸閱讀

體操／中華男團成隊闖奧運 李智凱：不再是一個人

東奧傳閉門開幕 確定出席領袖僅馬克宏 菅義偉奧運外交落空

中華健兒前進東京奧運 取得資格名單一覽

相關新聞

體操／中華男團成隊闖奧運 李智凱：不再是一個人

從2016里約奧運的獨自征戰，到今年東京奧運多了夥伴相隨，「鞍馬王子」李智凱說：「很期待這次奧運，不再是一個人努力。」我...

羽球／東奧女單奪牌8搶3 戴資穎坦言：像期末考

距離東京奧運開幕倒數16天，羽球各國參賽名單也在日前公布，女單前8種子皆有奪牌潛力、競爭激烈，我國好手戴資穎要脫穎而出並不容易。 現為羽球世界球后的戴資穎由於奧運積分排名第2，東奧落在第二種子，

射箭／選手最終戰 譚雅婷要東奧不留遺憾

原本打算里約奧運後退役，我國射箭好手譚雅婷卻在個人賽後改變想法，5年後順利連莊奧運國手，走過傷病低潮的她目標東京奧運突破...

射箭／男團棒次看臨場 魏均珩鬧：想當第四棒

取得東京奧運射箭「滿額」的中華射箭隊，男團的實際棒次將視臨場狀況排定，唯一「連莊」奧運國手的魏均珩發揮搞笑功力，笑說有時...

體操／降體重拚奧運「不被挫折擊倒」 唐嘉鴻享受過程

為在東京奧運展現最佳狀態，「亞洲貓王」唐嘉鴻花費近2個月時間減重，從73公斤減至68公斤，卻不以為苦，他今天表示，蠻享受...

體操／中華男團相隔56年再出擊 奧運目標團體前八

中華競技體操男團自1964年東京奧運後再次以成隊參加奧運，總教練林育信今天接受媒體線上訪問時表示，將以團體進入前八為目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。