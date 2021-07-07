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射箭／奧運初體驗 湯智鈞期待與「老師」搭檔混雙

中央社 / 台北7日電
中華隊射箭好手湯智鈞曾是射箭女將雷千瑩的學生，如今將一同出征東京奧運。 國訓中心提供
中華隊射箭好手湯智鈞曾是射箭女將雷千瑩的學生，如今將一同出征東京奧運。 國訓中心提供

中華隊射箭好手湯智鈞曾是射箭女將雷千瑩的學生，如今將一同出征東京奧運，初次征戰奧運的湯智鈞今天表示，希望有機會和「老師」雷千瑩一同參加奧運混雙項目。

中華射箭男子代表隊這次由二度叩關奧運的魏均珩領軍，帶領初次出征奧運的湯智鈞、鄧宇成前進東京奧運，3人今天出席國家運動訓練中心舉辦線上媒體日活動。

湯智鈞分享即將初登奧運殿堂心情，他形容就像「得獎」的感覺，未來在賽場上無論面對哪名選手，都將全力以赴。

同樣將迎接奧運首秀的鄧宇成心情也相當興奮，面對奧運可能只能在場館和選手村之間移動，已做好準備，他透露，「可能會帶電腦或平板追劇、打遊戲」，緩和比賽緊張氣氛，也會準備好餅乾、洋芋片、巧克力。

相較於鄧宇成打算在行李箱內備妥零食，魏均珩開玩笑地說：「我打算帶一顆熱情的心去比賽。」

湯智鈞過去曾是這次中華射箭女團成員之一「雷母」雷千瑩在明德高中兼課時的學生，湯智鈞表示，很開心可以跟偶像一起參加東京奧運，希望都能獲得不錯成績。

中華射箭代表隊在奧運混雙項目，預計將由男、女團資格賽表現最好的選手搭檔參賽，談到是否想跟「老師」雷千瑩合作，儘管湯智鈞還未和雷千瑩相約，但他強調，「如果可以跟老師一起比混雙，那是最好的」。

魏均珩這次搖身一變成為射箭男團陣中唯一擁有奧運經驗的選手，不過他認為，其實並無太大差異，「我還是小老弟，沒有到大哥，身分還是一樣，當挑戰者衝擊每次難關，我也對自己說要全力以赴，不會想說設定什麼特別目標」。

談到與另2名隊友搭配，魏均珩表示，已經不算是第一次合作，他認為不用培養默契，靠著平常生活頻率調成很接近，3人自然就會有默契。

東奧中華隊 2020東京奧運 湯智鈞 雷千瑩 魏均珩 鄧宇成

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