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射箭／中華隊沒恐韓症 總教練林政賢：關鍵在選手本身

中央社 / 台北7日電
射箭隊總教練林政賢。 圖／國訓中心提供
射箭隊總教練林政賢。 圖／國訓中心提供

射箭被視為中華隊在東京奧運奪牌重點項目，中華射箭代表隊總教練林政賢今天表示，中華隊早已沒有「恐韓症」，而他也提醒選手，與其想射贏對手，應先把自己表現好。

林政賢這次帶領中華射箭男團湯智鈞、魏均珩、鄧宇成，以及女團雷千瑩、譚雅婷、林佳恩出征東京奧運，而在啟程前往日本前，將有2場射箭模擬賽，首場將在7月8、9日登場，第二場模擬賽則在7月13、14日舉行，第二場將視新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情狀況，決定是否邀請其他國內優秀選手參賽。

中華射箭代表隊進入最後備戰狀態，林政賢今天出席國家運動訓練中心舉辦線上媒體日活動時，針對目前奪牌態勢進行分析，他表示，中華隊過去一直著重在女團表現，而男團過去幾場國際賽也有好成績，因此這次在東京奧運，同樣看重男、女團的表現。

中華射箭男子代表隊曾在2004年雅典奧運摘銀，為史上最佳成績，女團則曾在雅典奧運、2016年里約奧運奪銅，這次射箭隊表現同樣受到期待。

「原則上全部金牌最好。」不過林政賢認為，屆時關鍵可能在選手臨場表現，能進入前8名的國家，實力都差不多，就看到時候能否發揮平時練習的水準。

儘管南韓隊將成為中華隊頭號強敵，林政賢認為，其他對手同樣不容小覷，已提醒選手，與其想射贏對手，應先把自己成績表現好。

「假設他們（對手）射出很好成績，我們沒辦法跟著他們成績往上爬，其實這樣子設定假想敵沒有意義。」林政賢強調，不用預設假想敵，只要選手一直射10分箭、不要出現太大失誤即可。

談到中華隊是否有「恐韓症」，林政賢強調，「早就沒有這個現象存在」，近幾年國際賽南韓輸最多的國家就是台灣，儘管南韓隊成績穩定，只要中華隊展現沉穩、不懼怕任何對手的態度，過去也有多次戰勝對方的經驗，因此他並不擔心選手表現。

東奧中華隊 2020東京奧運

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