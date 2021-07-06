自由車／二度叩關奧運 台灣一哥馮俊凱拚完賽

台灣自由車一哥馮俊凱繼2008年北京奧運後，將再度前進奧運殿堂，歷經在一級車隊的歷練，心境已有所轉變，這次策略將以守為攻，並以完賽為目標。

馮俊凱曾在2008年參加北京奧運，當年參加的項目是領先計分賽，當時還懵懵懂懂的他，一切仰賴恩師徐瑞德的引導和協助。

歷經一級車隊的7年洗禮，馮俊凱這次前進東京奧運，重回運動員的最高殿堂，且將轉戰公路賽，他的心境變得更加沉穩，對於作戰，心中也已經有一套明確的計畫。

面對總里程234公里、總爬升4865公尺的賽程，馮俊凱表示，在與訓練師討論後，他從去年就開始著重累積爬升的內容。

談到參賽策略，馮俊凱透露，「首先我應該會以守為攻，在前半段盡量保存體力，後半段再看比賽當下身體的狀態而定。整體而言，採取保守一點的戰術，對我來講會比較有利。」

馮俊凱坦言，最大的目標還是完賽，「不過如果可以突圍秀一下，讓大家知道台灣的選手在上面騎也很好」。

「能代表台灣、披上中華隊的戰袍進軍奧運，我感覺是一項滿榮幸也滿榮耀的任務。」背負著隊友和車友們的期待，馮俊凱強調，在奧運會將盡自己最大的努力。