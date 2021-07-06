中華健兒前進東京奧運 取得資格名單一覽

中華健兒們無不努力爭取踏上運動至高殿堂奧運的門票，目前總計包括田徑、游泳、體操、射擊等項目，皆已有選手順利奪達標，而台灣許多精英好手們也非常接近奧運門檻，今天就為大家整理已經取得奧運參賽資格的選手們給跑友們認識，並且一同為他們加油打氣💪

・田徑

目前中華隊共有兩名田徑選手達標世界田徑總會制定奧運參賽資格標準成績。而最新接收到的消息，世界田總發函通知跨欄好手 謝喜恩 將以保障名額出賽東奧。

標槍 /鄭兆村

圖/ 中華奧會

鄭兆村在 2019 年國際田聯鑽石聯賽上海站中擲出 87 公尺 12 奪銀，同時一舉奪下奧運門票資格，也是田徑項目中率先取得資格的選手。而 2017 年台北世大運上驚天一擲的 91.36 公尺至今仍是亞洲紀錄！

標槍 / 黃士峰

圖/ 國訓中心

6/21 在國訓中心田徑場所舉辦的東京奧運測驗賽中，以 85.03 公尺達到東京奧運參賽標準（85公尺），在測驗賽前，因為疫情的攪局，五月全大運、六月田徑公開賽接連取消，讓士峰的積分從原先的 30 名滑落至 35 名，掉出了 32 位的保障名單之外。但他成功把握這次的閉門測驗賽，成功擲出 85 公尺達標，也成為了台灣第 2 位田徑選手達標奧運，而這一擲也成功讓他成為全球第 25 位達標的標槍選手。

女子 100 公尺/ 謝喜恩

圖/ 田徑協會<

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・射箭

中華隊靠著在 2019 年世界射箭錦標賽 男子、女子團體反曲弓進入前八強，獲得了三男三女共六個席位，除了 雷千瑩 因 2019 世錦賽個人項目取得金牌成績直接入選名單中外，餘下席位也已經正式公布。

男團體、個人/ 湯智鈞、鄧宇成、魏均珩

圖/射箭協會

在 2020 月初時透過奧運選拔賽，由 湯智鈞、魏均珩、鄧宇成三人取得前三名，等同與 2019 年射箭錦標賽原班人馬，三人平均僅有 21 歲，陣中僅有 魏均珩 具有奧運經驗。而陣中小將 湯智鈞 年僅 18 歲，雖然在選拔賽以 46.5 分的高分取得第一，但他談言第一次奧運選拔賽相當緊張。

女團體、個人/ 林佳恩、譚雅婷、雷千瑩

圖/射箭協會

本次射箭奧運女團代表由倫敦奧運原班底再次合體，當時三人皆是首次參加奧運，成績不如預期，譚雅婷表示當時賽後就希望能夠再一起來征戰奧運。而在今年四月份，譚雅婷也登上奧運官網，目前暫居世界第二的位置。而雅婷也在個人社群上透露，這將是自己最後一次參加奧運，希望這次能夠將個人獎項帶回來。

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・羽球

根據世界羽球總會的奧運排名中，中華隊在羽球項目上獲得兩個男子單打、一個女子單打及一個男子雙打的席位。而女雙 許雅晴、胡綾芳 目前是第一組候補組合，許雅晴、李哲輝 的混雙則是排在候補第二位，目前仍等待羽總公布是否能拿到東奧資格。

男子單打/ 周天成、王子維

左為王子維，又為周天成 圖/ BWF

男單部分由 周天成、王子維出戰，周天成近期手感火燙，一度衝上世界男單排名第二名現居第四，狀態甚佳，在接受外媒採訪提到自己非常有信心能夠奪牌，雖然他將不帶教練前往東奧一舉震驚許多人，但他說：「並不是我很棒，所以我不需要教練，或是沒有任何人可以教我。每個人都有我能學習之處…這種方法對我最能奏效。上帝就是我的教練。」而王子維則是世界男單排名第９名，創生涯新高排名，也足以看到王子維狀態確實相當不錯，得知重返世界前 10 名後，子維也設下新的目標打進世界前三。

女子單打/ 戴資穎

圖/ VICTORY

穩坐球后寶座 169 週的小戴，外媒提到小戴近年收穫許多大賽冠軍，包括巡迴公開賽的 26 冠、18 年亞運金牌，不過卻從未在世錦賽、奧運中站上頒獎台，世錦賽有 5 次都止步於八強，奧運則 2 次都在 16 強被淘汰，然而本屆東奧將成為她的大好機會。而她也曾在去年年末提及自己可能在奧運後引退的消息，若能在今夏如願奪金，或許有機會藉此劃下生涯完美的句點。

男子雙打/ 李洋、王齊麟

圖/ 法新社

排名衝上新高的包括在泰國公開賽 3 站都奪冠的男雙 王齊麟、李洋，兩人積分從去年 6 萬分，提升到 8 萬分，排名也從第 7 名提升到第 3 名的位置，追平過去 蔡佳欣、李勝木 所保持的我國男雙最佳排名紀錄。

・桌球

中華隊在 2019 年國際桌總世界巡迴賽總決賽混合雙打進入前四強，獲得奧運混合雙打席位，後來該隊在奧運桌球團體世界資格賽男團和女團項目上均入圍八強，分別獲得男子單打、男子團體、女子單打及女子團體席位。

男子單打/ 莊智淵、林昀儒

男子團體/ 莊智淵、林昀儒、陳建安

圖/ 國際桌總官網

2019 年宣布退出國家隊的 莊智淵 ，原先在臉書拋出震撼彈表示他將放棄參加東奧，未來國際重要賽事將也不再參加代表隊，不過所幸在 2019 年底點頭答應參加 2020 1/22 在葡萄牙舉辦的東京奧運桌球團體世界區資格賽，並成功奪下 3 張門票，單雙打都獲勝的他，可以說是居功厥偉，個人將五度前進奧運，成為台灣第一人。

女子單打/ 陳思羽、鄭怡靜

女子團體/ 陳思羽、鄭怡靜、鄭先知

混合雙打/ 林昀儒、鄭怡靜

・網球

男單/ 盧彥勳

圖/ 法新社

盧彥勳日前就預告 ATP 單打生涯邁入尾聲，目前則積極備戰 6 月底的溫布頓，日前傳出確定獲得東奧網球男單門票的好消息，屆時東京奧運舞台也將成為他生涯最後一戰，結束長達 20 年璀璨的職業生涯。據媒體報導，近幾年扛著台灣在職業網壇拚戰的盧彥勳表示，這或許是他為國家打拼的最後一戰，不敢說是完美結束，但真心感謝台灣的栽培，無論如何都不會帶著遺憾引退。

・自由車

公路賽/ 馮俊凱

圖/ MERIDA

首位加盟世界一級職業車隊的台灣一哥 馮俊凱，擠身全球僅 19 隻的頂級職業車隊，著實相當不容易。而阿凱在 2019 年亞洲自由車公路錦標賽上奪下男子菁英個人組銅牌，因前兩名，哈薩克與中國皆以國家排名方式取得奧運資格，因此幫助台灣再取得一枚自由車奧運參賽資格。

・體操

中華隊在 2019 年世界競技體操錦標賽中男子團體資格賽中獲得前八，成功獲得奧運該項目參賽資格，這也是歷史首次獲得體操團體項目的資格。而 李智凱、唐嘉鴻 為保障名額，加上經過選拔賽脫穎而出的 游朝偉、蕭佑然 成隊，與取得個人項目的女子選手 丁華恬 五位一同征戰東奧體操。

競技體操男子/ 李智凱、唐嘉鴻、游朝偉、蕭佑然

由左至右分別為：唐嘉鴻、徐秉謙、游朝偉、李智凱、蕭佑然 圖/gymnastics

原先奧運採用的主流 5-3-3 賽制，在今年東京奧運會上將首次改採 4-3-3 賽制，（四人參賽選出三人參加四項/六項目比賽，統計總分）此賽制將會更考驗選手抗壓與教練功力。

女子/ 丁華恬

圖/ 中華奧會

年僅 18 歲的小將 丁華恬，是自 1986 墨西哥奧運後再有女子體操運動員取得奧運資格，本屆東奧 丁華恬將出戰個人全能賽（跳馬、高低槓、平衡木、地板）其中最知名的就屬由國際總會認證以她的名字命名的「丁丁跳」！讓我一起期待 丁華恬 女力爆發！

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・舉重

男子 （109 公斤以上級）/ 謝昀庭

女子/方莞靈（49 公斤級）、江念欣（55 公斤級）、郭婞淳（59 公斤級）、陳玟卉（64 公斤級）

圖/聯合報記者蘇健忠

在今年亞洲舉重錦標賽中，郭婞淳以抓舉 110 公斤、挺舉 137 公斤，總和 247 公斤一舉奪下 3 金，且均破世界紀錄，幾乎可以說在女子 59 公斤級中無對手。在本屆奧運中最大的勁敵都因為其他因素而不出賽。若能夠正常發揮，相信金牌將是囊中物，但教練林敬能仍表示不能大意：「不管對手的狀況，最重要是維持自己訓練的計畫與節奏，更重要的是保持健康，朝奧運目標邁進。」延伸閱讀：【人物】舉重若輕—郭婞淳

・游泳

王冠閎 / 男子 200公尺蝶式

圖/ 中華奧會

王冠閎是繼王星皓 第二位取得泳游奧運資格的選手，在 2019 世青賽中以 1 分 56 秒 48 成功達標奧運， 於 2020 參加國際游泳聯盟 200 蝶中，以 1 分 49 秒 89，拿下第二，三度超越全國紀錄，再創生涯最佳。更寫下台灣史上首位世界青少年紀錄保持人。2020 的好表現更讓他獲選了中華民國體育運動精英獎最佳男運動員，是首位獲選的游泳選手，也是最年輕的得主！

王星皓 / 200 公尺個人混合式

圖/網路

2019 年拿坡里夏季大學運動會，王星皓在 200 公尺混合式以 1 分 59 秒 87 打破全國紀錄奪銅，獲得台灣史上首枚世大運游泳獎牌， 接著狀態不錯的他，在香港游泳錦公開賽上繼續將 200 公尺混合式紀錄推進，游出 1 分 59 秒 44 的成績，成功摘下奧運門票。

・拳擊

蠅量級 / 黃筱雯

羽量級/ 林郁婷

輕量級/ 吳詩儀

次中量級/ 陳念琴

圖/ 新北全運會

林郁婷是台灣首位奪得世青女子拳擊錦標賽金牌的選手，在 2018 年也拿下世界女子拳擊錦標賽的金牌；2019 年也奪下曼谷亞洲拳擊錦標賽金牌，更在 2020 東金奧運資格賽中以第一名之姿取下奧運門票！因與哥哥一起觀看《第一神拳》而走向拳壇之路，希望未來 林郁婷 可以成為下一個 “Rocky Lin” ！

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・柔道

男子 60 公斤級/ 楊勇偉

女子 48 公斤級/ 林真豪

女子 57 公斤級/ 連珍羚

圖/ 連珍羚經紀團隊

連珍羚 自 9 歲就開始學習柔道，高中就以進軍奧運為目標而努力，高中畢業後經過教練引薦前往日本名校山梨學院大學就讀大學，並在之後加入了小松製作所柔道隊，成為了首位旅日的職業選手。2016 年她也代表台灣參加里約奧運奪下第五名，這次二度參賽，相信能看到 連珍羚 精彩的表現。而 楊勇緯 則是在男子組 60 公斤級排名第 11 以積分排名取得參賽資格，林真豪在 48 公斤級排名第 42，靠著洲際配額獲得參賽資格。

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・空手道

男子型/ 王翌達

女子 55 公斤級/ 文姿云

圖/ 新北全運會

在今年 5 月由世界空手道聯盟(WKF)公布，正式拿到東京奧運參賽資格的 文姿云，目前是女子 55 公斤級世界排名第二位，她是亞運史上首位空手道女子第二量級連霸紀錄的第一人，2016、2018 獲得世界空手道錦標賽銅牌，也是台灣自 1986 年女子團體奪金後，暌違 30 年再度登上世錦賽頒獎台。王翌達 則在空手道世界資格賽中，連過四輪打進四強賽中，擊敗南韓、伊朗選手獲得４點積分，成功摘下奧運門票。

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・跆拳道

男子 68 公斤級/ 黃鈺仁

男子 80 公斤級/ 劉威廷

女子 49 公斤級/ 蘇柏亞女子

57 公斤級/ 羅嘉翎

・輕艇

女子K-1/ 張築涵

・划船

女子雙槳/ 黃義婷

圖/ 取自黃義婷Facebook

曾參與過 2016 里約奧運，並在 2018 年雅加達亞運拿下銀牌，是台灣第一位在亞運單人雙槳拿下獎牌的划船甜姐兒黃義婷，今年即將要再度出征 2020 東京奧運。現年 31 歲的她心態沉穩，也會透過練習冥想讓自己靜下來，期待這次東京奧運能再次突破，發惠平時練習的水準，划出屬於自己的航道。

・馬術

場地障礙賽/ 陳少曼

・高爾夫

男子組/ 潘政琮

・射擊

男子 10 公尺空氣步槍/ 呂紹全

圖/中華奧林匹克委員會

在 2019 年底最後一場射擊亞錦賽，取得 2020 東京奧運門票，成為我國史上第一位取得 10 公尺空氣步槍奧運資格的男子運動員，也是隊史相隔 47 年後，繼吳道源後，台灣首次有男子步槍射手挺進奧運。

男子不定向飛靶/ 楊昆弼

圖/中華奧林匹克委員會

2018 年亞洲運動會射擊比賽與林怡君參加不定向飛靶混合團體賽，資格賽以破世界紀錄的 146 分晉級決賽，決賽以 42 分敗給黎巴嫩組合奪銀，男子不定向飛靶以平世界紀錄的 48 分奪金。

女子 10 公尺空氣步槍/林穎欣

2018 年亞洲運動會射擊比賽和呂紹全一起參加 10 公尺空氣步槍混合團體賽，決賽以 494.1 分奪得金牌，也寫下中華隊在亞運史上最快奪金記錄， 10 公尺空氣步槍個人賽以第 8 名作收。

女子 10 公尺空氣手槍/吳佳穎

圖/網路

2014 年世界射擊錦標賽上奪得 10 公尺空氣手槍季軍，也為臺灣取得 2016 年夏季奧林匹克運動會首個參賽資格。 2014 年仁川亞洲運動會與杜禕依姿、田家榛，以總和 1141 分，成功拿下 2014 年仁川亞運女子團體 10 公尺空氣手槍銀牌，同時也以 383 分排名第 5 晉級決賽。

女子 25 公尺空氣手槍/ 田家榛

圖/國訓中心

田家榛於 2018 年年初生下一女，女兒出生後不久她便再次征戰賽場，參加了當年的亞運以及世錦賽，並在世錦賽 25 米手槍項目上獲得第四名，幫助中華隊取得 2020 年東京奧運該項目的資格。

中華隊在 2016 年里約奧運一共派出 58 名選手、參加 18 項運動項目，體育署看好中華隊這次在東京奧運，可望在 18 種運動種類，搶下約 60 席參賽席次，參賽人數將超越里約奧運!（名單確認選手截至 6/23 日）以上名單提供給跑友們參考，認識選手，也一起幫還未取得奧運資格的選手們一起加油💪

責任編輯：Ian資料來源：中華奧會

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