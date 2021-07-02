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跆拳道／奧運次輪恐碰南韓名將李大勛 黃鈺仁做好萬全準備
台灣跆拳道男子68公斤量級奧運國手黃鈺仁，在今年東京奧運第2輪，就恐遭遇里約奧運銅牌、南韓名將李大勛，黃鈺仁則表示，他會做好萬全準備，並喊出目標奪金。
今年6月黃鈺仁才在亞洲跆拳道錦標賽奪金，並在奧運跆拳道亞洲資格賽一路闖進決賽，今天他參加贊助品牌舉行的線上記者會，除透露目前備戰狀況，也強調奪金是目標，今年奧運將是他國際賽生涯的最後一役。
黃鈺仁在2018年雅加達—巨港亞運前，一直把李大勛設定為頭號假想敵，不料8強時就提前出局，這回依照教練團預估的奧運籤表，他可能第2輪就要碰上死對頭。
李大勛上屆奧運摘銅，2012倫敦奧運則摘下銀牌，此外他生涯共3度拿下世錦賽金牌，且在亞運也締造3連霸，2017年黃鈺仁就是在世錦賽決賽輸給李大勛僅獲銀牌。
黃鈺仁直言，對手的體能好，節奏感也好，但會針對強敵的習慣模式去設計，而近來他也苦練克制對手右腳旋踢的招式，也有設計互相得分的動作，他自認在攻防上已提升至可以肯定自己的水準。
雖然奧運恐提前碰上強敵，黃鈺仁倒是平常心面對，他強調就算可能會和宿敵碰頭，他只把對方當成一般對手，就算上了擂臺，也只會去想要怎麼去打。
除了設定奪金外，黃鈺仁也透露今年東京奧運將是他國際賽的最終戰，一方面要先完成自己研究所學業，他也想步入社會嘗試不同的生活。
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