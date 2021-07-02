跆拳道／蘇柏亞體重控制吃得清淡 奧運後盼盡情享用台味

為了控制體重，台灣跆拳道女子49公斤量級奧運國手蘇柏亞，最近吃得清淡，她也透露，奧運結束後最想做的事，就是盡情享受台灣美食，「只要是台灣的都好。」

蘇柏亞是2018年亞運女子53公斤量級金牌得主，為了參加奧運，她需把體重降至49公斤以內，今天她參加贊助品牌的線上記者會時透露，降體重肌肉容易流失，所以只能透過高蛋白和營養品來補充。

今年4月底蘇柏亞隨隊前往烏茲別克移訓，再轉往約旦參加奧運亞洲跆拳道資格賽，結束後折返回烏茲別克移訓，直到在黎巴嫩舉行的亞洲跆拳道錦標賽落幕後，6月底才回到台灣。

蘇柏亞透露，在國外待了這麼久，飲食真的不太習慣，讓她非常懷念台灣美食，如今返台後仍在隔離階段的她，體重控制也還在持續中，因此不能隨便亂吃，問她最懷念哪一種美食，她則笑說只要「台味」都愛。

中華跆拳道奧運代表隊總教練劉祖蔭表示，蘇柏亞目前體重約控制在53公斤左右，除了吃得比較少，水量則完全不控制，「她有一套自己控制的方法，幾乎不用我們擔心。」

蘇柏亞強調，台灣的東西不僅好吃，而且又很方便，只要一通電話，任何美食幾乎都能外送，而距離奧運開幕只剩21天，她表示眼前最重要的就是鞏固現有技術，先別去想拿獎牌，給自己增添壓力，「只要想著在比賽場上踢出我想要的內容就好。」