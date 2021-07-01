東京奧運網球名單出爐 中華隊確定3人獲得資格

國際網球總會今天公布東京奧運參賽名單，除了已知盧彥勳和網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴取得資格外，盧彥勳與莊吉生報名男雙，並未獲得席次，中華網球代表隊確定僅3人參賽。

東京奧運倒數計時，台灣網球好手盧彥勳繼2004年雅典奧運後，確定連續5屆征戰奧運，詹詠然則是個人第三度叩關奧運，且是繼2016年里約奧運後，再度與妹妹詹皓晴搭檔出征，兩人前一次參賽曾闖進8強。

先前盧彥勳選擇與莊吉生報名奧運男雙項目，希望可為中華隊爭取更多席次，根據國際網球總會（ITF）公布名單，中華隊僅2組人馬、共3人取得資格，將參加男單和女雙項目。

除了男單、女雙項目外，中華隊屆時抵達東京奧運後，中華隊將視實際狀況搭配，爭取混雙參賽席次。