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舉重／無限量級力士謝昀庭 備戰東奧增重大不易

中央社 / 台北1日電

東京奧運台灣男子無限量級舉重國手謝昀庭透露，為備戰奧運眼前最大課題之一，就是要再增重3公斤，不過他卻無奈表示，增重比減重難度更高，讓他幾乎快「厭食」。

國家運動訓練中心今天舉辦線上媒體日，第一次面對鏡頭，謝昀庭顯得有些緊張，自認個性樂觀開朗的他表示，在舉重一路上他沒有遭遇太大挫折，也從未想過放棄，可能是他不太會往負面方向想，只有在增重期的飲食比較辛苦。

身高183公分的謝昀庭，目前體重約在127公斤左右，他表示，相較於歐美選手，他的身材和力量都沒有優勢，因此教練和他商量過，須透過增重來強化力量。

謝昀庭透露，他曾一度吃到132公斤，之前奶奶過世，他從中心請假回家奔喪，沒想到體重竟一口氣就掉了8公斤，現在雖慢慢拉回來，但距離目標體重還差3公斤。

為了要增重，謝昀庭得不斷地吃，他搞笑地表示，自己都快「厭食」了，而有媒體問他，吃到厭煩時是否會看些美女大胃王影片來增添食慾，他則酷酷地說：「不會。」

事實上，謝昀庭當初會開始練舉重，則是因為表哥透過舉重，練就了好身材，他在崇拜與羨慕之下，因此踏上舉重之路，不料卻成了無限量級選手，對此他倒不在意，「體重增加但體脂率要下降，這樣才不會看起來這麼油膩。」

東奧中華隊 2020東京奧運 謝昀庭

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