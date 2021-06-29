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網球／詹詠然、詹皓晴取得東奧女雙資格 連2屆搭檔參賽

中央社 / 台北29日電
我國網球好手詹家姊妹詹詠然（右）／詹皓晴，獲奧運資格。 圖／劉雪貞提供
我國網球好手詹家姊妹詹詠然（右）／詹皓晴，獲奧運資格。 圖／劉雪貞提供

中華民國網球協會今天接獲國際網球總會（ITF）通知，台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴取得東京奧運女雙資格，將連2屆攜手出征，詳細名單預計明天出爐。

現年37歲的台灣網球好手盧彥勳自2004年雅典奧運初次踏上奧運殿堂後，連4屆參戰，這次東京奧運同樣也不會缺席，國際網球總會日前來函，盧彥勳取得奧運男單資格。

國際網球總會原訂7月5日公布奧運名單，今天提前捎來好消息，目前人在英國準備溫布頓網球錦標賽的詹詠然與詹皓晴拿下奧運女雙席次，兩人繼2016年里約奧運合作後，連2屆前進奧運，詹家姊妹前一次在里約奧運女雙8強止步。

盧彥勳除了參加奧運男單賽事外，也選擇與莊吉生報名奧運男雙項目，昨天在溫網賽前最後一次熱身，還特地與莊吉生一同訓練。

中華網協代理秘書長王凌華表示，ITF將在明天提前公布奧運單、雙打名單，至於盧彥勳與莊吉生能否搶下奧運男雙席次，將待明天揭曉。

東奧中華隊 2020東京奧運 詹詠晴 詹皓晴

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