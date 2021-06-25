受疫情封關1個半月 國訓中心出現兩大奇觀

因應全台疫情進入第三級警戒，國訓中心也採全面封關，至今已超過1個半月，選手透露近來中心出現兩大奇觀，包括堆積成山的包裹，以及假日時不少人開車在中心裡「偽出遊」。

高雄國家運動訓練中心自5月17日封關後，不僅選手、教練放假都不得外出，就連訂餐、飲料外送也全面禁止，體操「鞍馬王子」李智凱就說：「現在大家都在報復性購物，這一個月來，中心的包裹量恐怕破萬件。」

李智凱透露，國訓中心的收發台上堆滿了選手網購的各種包裹，他自己也不例外，他表示買的東西無非都是些零食、飲料，「就算菜色每天都會換，吃久了也會膩，餅乾、泡麵是一定要的。」

國訓中心執行長李文彬也承認，最近中心的物業人員比較辛苦，「因為每一件從外面來的包裹，進到中心都要消毒擦拭，現在的包裹每一天都很多，也的確比過去增加了很多。」

自認口欲不強的射箭國手譚雅婷，則透露封關第1週看著大家瘋狂採買，她還很無感，「我什麼都不缺。」沒想到第2週開始，她也按耐不住，下手添購了人生中的第1台電動遊戲主機，她笑說：「因為真的太無聊了。」

此外譚雅婷也透露，每當六、日就是國訓中心另一項奇觀上演的日子，「那兩天是繞車日。」

過去每每放假，譚雅婷總會開車回新竹，在國訓中心封關2週後她才想到，若車再不動，到時壞了更麻煩，她才發現有人開著車在中心不斷繞圈，「後來連我也跟著一起繞。」

更有趣的是，一開始除了汽車繞圈，後來連摩托車也加入行列，大家宛如一起「偽出遊」，不過譚雅婷表示，因車子油箱內的汽油所剩不多，若開到沒油又無法出去加，只好拜託家人南下中心把車開走，才讓她脫離開車繞圈的行列。