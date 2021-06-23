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羽球／外媒評東奧五大看點 期待戴資穎終結奪牌荒

聯合新聞網 / 綜合報導
距離日本東京奧運開幕還有30天，《路透社》欽點今年羽球5位最有看點的選手，其中世界球后戴資穎就名列其中。 圖／Badminton Photo提供(資料照)
距離日本東京奧運開幕還有30天，《路透社》欽點今年羽球5位最有看點的選手，其中世界球后戴資穎就名列其中。 圖／Badminton Photo提供(資料照)

距離日本東京奧運開幕還有30天，《路透社》欽點今年羽球5位最有看點的選手，其中世界球后戴資穎就名列其中，外媒期待她在大賽的表現，有望為自己可能是生涯的最後一屆奧運，拚得第一面獎牌。

戴資穎今夏力拚生涯首面奧運獎牌，日前就有印度媒體《THE BRIDGE》以「戴資穎能否突破大賽魔咒，贏下首面奧運獎牌」為題，指出她若要在大型賽事證明自己，這屆東奧可能是最後一搏。

而《路透社》也寫道，剛過27歲生日的戴資穎，目前穩居世界球后169週，巡迴賽勇奪26冠，18年也摘下亞運銀牌，不過在世錦賽或奧運等級的賽事卻從未站上頒獎台，她參加過6次世錦賽及2次奧運，世錦賽有5次都止步於八強，奧運則2次都在16強被淘汰，然而本屆東奧將成為她的大好機會，因為贏下上屆里約奧運的西班牙名將瑪琳將缺席，而她也曾在去年年末提及自己可能在奧運後引退的消息，若能在今夏如願奪金，或許有機會藉此劃下生涯完美的句點。

文中也提到中國一姐陳雨菲，並表示中國由於疫情影響，已經長達16個月沒打國際賽，而接下來等著她的，卻是奧運如此高等級的賽事，這對23歲的陳雨菲來說無疑是有相當的難度。

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎

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