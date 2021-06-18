訓人又道歉：拜登也對記者發脾氣？

在周三（6月16日）同普京會晤後舉行的記者會上，拜登很不客氣地“教訓”了CNN的白宮通訊員科林斯（Kaitlan Collins）。

當時記者會幾近結束，拜登已轉身離開講台，科林斯又向他提問，問總統為何如此有信心認為普京會改變其做法。拜登聽了似乎很不以為然，轉回來走向這位女記者，很不耐煩地說：“你剛才都在做什麼？我什麼時候說了他會改變做法？”

“我說的是，如果世界上其它國家對他們（俄羅斯）做出反應，削弱其在國際上的地位，這是能讓他們改變行為的做法。”拜登接著說，“我沒有對任何事信心十足，我只是在講述一個事實。”

科林斯則鍥而不舍地追問說，普京不承認參與網絡攻擊，對侵犯人權輕描淡寫，對被監禁的反對派領袖納瓦爾尼則連名字都沒有提，“這又怎麼能說明這是一次建設性的會談呢？”拜登回答說：“如果你不明白這點，那你就是選錯了職業。”然後轉身就離開了會場。

能問點積極的嗎？

拜登的上述反應，在美國媒體中引發了批評。著名主持人斯特芬·科爾伯（Stephen Colbert）在他的脫口秀節目裡評論說，拜登顯得不自信和自以為是。

拜登也意識到了自己出言不遜。在登上空軍一號離開日內瓦之前，他對現場的記者說，自己欠科林斯“一個道歉”。他說，“我在給出最後一個回答的時候，不應該那麼自作聰明。”

同時拜登抱怨說，記者們“從來不提”正面積極的問題。“我的感覺是，似乎當一個好記者就是要從負面的角度看待生活。”

科林斯則對總統的反應表現淡定，認為拜登對自己發脾氣“完全沒有必要”。她說自己不過是在作份內的工作，“向總統提問題並不意味著有正面或負面的取向，這只是了解總統看待某些事物的思維方式的一種途徑。”她還表示，拜登沒有必要向她道歉，“盡管我很欣賞他這樣做”。

或許華盛頓的記者在經歷了4年特朗普後，對總統沒有好臉色已經習以為常。特朗普曾多次在面對記者的尖銳提問時攻擊對方，甚至中斷記者會拂袖而去。最著名的一個例子是，2017年他在一次記者會上對CNN記者阿科斯塔（Jim Acosta）說：“我不想回答你的問題，你們是假新聞。”

（CNN、明鏡）

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