美藉G7重返世界舞台 各國領袖樂觀其成

(德國之聲中文網) 美國總統拜登13日在七國集團峰會後表示，美國已經重返世界舞台，他將為期三天的會議稱之為「富有成效的會議」，並說各國非常熱烈回應他的參與。

拜登在去溫莎城堡拜訪英國女王之前的新聞發布會上說：「美國又回到與價值觀相近國家一起領導世界事務的行列。我認為在向親密盟國重新建立美國信譽這部分，我們已取得進展。」

這次的峰會是拜登上任後首次海外出訪，他也藉此與世界上一些最強大的國家的領導人進行交流，希望在解決全球新冠疫情和中國的貿易和勞工行為等領域與盟國更緊密地合作。

拜登在峰會期間承諾與世界分享5億劑新冠疫苗，並敦促盟國也加入美國的行列。各國領導人周日確認他們打算在明年向低收入國家捐贈10億劑以上的疫苗。拜登表示：「這將是一個長期不變的項目。這不只是從道德角度出發的正確之舉，也是從我們自己健康角度出發的正確之舉。」

七國集團的其他盟國也在努力營造拜登是該「俱樂部」一員的印象，並試圖幫助強化拜登「美國回來了」的口號。大多數歐洲盟國對美國前總統特朗普支持 「美國優先」政策感到失望，因此拜登面臨的挑戰是說服持懷疑態度的歐洲盟友，強調上屆美國政府的政策並不代表美國將減少國際參與。英國首相約翰遜(Boris Johnson)在談到拜登時說：「我們完全站在同一條戰線上。」

拜登也隱晦地批評了特朗普，稱全球領導人對美國總統接受氣候變化的科學證據感到滿意。拜登說：「峰會期間，有些同事對我說，『美國政府仍然承認全球暖化的存在。』」

在周三與普京在日內瓦舉行峰會之前，拜登將在布魯塞爾與北約和歐盟領導人的會晤。美國官員說，這次與普京的一對一會晤將檢視兩人是否能發展出建設性的關系，即使拜登准備斥責普京的一系列侵犯人權和干涉選舉的行為。在新聞發布會上，拜登被問及為什麼普京在美國一波又一波的制裁之後還沒有改變他的行為，拜登笑著回答：「他是普京。」

這次峰會標志著拜登自1月份上任以來，與全球領導人的首次面對面會談，其中包括法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron)。根據路透社報導，在周五峰會開始時，兩人在領導人合影後走在一起，互相摟著胳膊，興致勃勃地聊天。

在對記者的講話中，馬克龍沒有說出特朗普的名字，但對這位前總統提出了明確的批評。馬克龍指出，他感到欣慰的是，他現在正與一位「願意合作」的美國總統一起工作。馬克龍在談到拜登時說：「他所展示的是領導力，是伙伴關系。」

白宮國安顧問：G7在對抗中國上立場趨同

七國集團在會後的公報中，將很大一部分的內容聚焦中國。對此，美國白宮國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 13日說，七國集團領導人在與中國對抗與競爭的前提下，將峰會主題聚焦於維護民主和科技競賽等挑戰。

沙利文在前往布魯塞爾的途中說，在中國問題上，七國集團取得了一個重大進展，反映了幾年前並不存在的立場一致性。他說：「七國集團中有一個廣泛的觀點，那就是中國是對世界民主國家的一個重大挑戰。」

沙利文指出，各國領導人同意在解決中國問題時，七國集團需要一個共同的議程，包括他們將做出反擊，並與中國競爭。他說：「會議中每個領導人都說出了反擊和競爭等詞，拜登不是唯一這麼做的領導人。」

七國集團周日承諾應對中國日益增長的影響力，在其公報中特別提到了中國在新疆的人權問題，並要求北京讓香港享有自由和高度自治。各國領導人還試圖向發展中國家提供一項基礎設施計劃，通過支持非洲的鐵路和亞洲的風電場等項目，與北京的「一帶一路」相抗衡。

台灣外交部：感謝各國領袖重視

此外，七國集團周日也首次在公報中，表明重視台海的和平穩定。對此，台灣外交部13日晚間發布聲明，對各國領袖以實際行動展現對台海和平穩定發展的重視表達感謝。外交部強調，七國集團此舉凸顯維持台海和平與穩定，已取得美丶日丶英丶法丶德丶義丶加及歐盟等世界主要民主國家元首及領導階層的高度共識，也代表台海和平與穩定是打造「自由與開放的印太地區」不可或缺的關鍵一環。

外交部重申，作為印太地區負責任的一員，台灣未來將秉持透明丶高標准及價值驅動等民主原則，持續與G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，在完善印太地區高品質基礎建設及強化全球供應鏈韌性等方面加強合作。

(美聯社、路透社)

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