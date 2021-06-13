七國集團峰會閉幕 聲明猛批中國

(德國之聲中文網) 如何形成一個團結一致的對華立場，這是本次西方七國集團峰會的主要議程之一。雖然美國與歐洲國家之間存在一定的分歧，但是在閉幕共同聲明中，七國集團領導人還是選擇了用強硬的言辭觸及了多個中國眼中的敏感議題。

共同聲明強調，七國集團將繼續推行其價值觀，呼籲中國尊重人權和基本自由權利，尤其是在新疆地區以及香港地區。會議公報還要求中國盡快允許世衛組織就新冠病毒起源問題在其境內開展第二階段的"透明、專家主導、基於科學的調查"。

七國以及歐盟方面的領導人還強調了維護台海穩定的重要性，鼓勵各方尋求和平解決方案。同時，G7還對南中國海、東中國海局勢感到"嚴重擔憂"，反對任何"會改變現狀、加劇緊張的單邊行為"。

此外，G7峰會的會議公報還不點名批評了新疆的強迫勞動問題。"針對全球供應鏈中的各種形式的強迫勞動問題，我們都感到擔憂。這其中包括由國家支持的針對弱勢少數群體的強迫勞動，比如在農業、太陽能發電板、服裝等領域。"

會議公報還提到了七國集團計劃斥資數百億美元為發展中國家以及新興門檻國家提供基建援助的計劃。美國總統拜登表示，這項計劃將比中國的"一帶一路"更為公正，並且呼籲北京方面在開展對外援助時"在透明度、人權等領域承擔起更大的責任，落實國際標准"。

與會的意大利總理德拉吉則說，七國集團必須誠實地認識到西方和中國之間的分歧。"北京是一個不恪守多邊規則的專制政權，和民主國家有著不同的價值觀。我們需要合作，但也需要誠實面對我們之間的不同以及我們所不認同的東西。就像拜登總統所說的那樣，沉默就是共犯。"

法國總統馬克龍則在會議閉幕後對媒體表示，盡管G7和中國在人權等領域上存在分歧，但是G7並不想和中國為敵。"中國是一個經濟競爭對手，我們希望中國能完全尊重國際貿易規則。"

在G7會議閉幕公報發表前，中國駐英大使館就在其網站上發表聲明，強調少數西方國家操縱國際規則的時代已經一去不復返。"國家不分大小、強弱、貧富一律平等，世界上的事情應由各國商量著辦，而不應由少數幾個國家操縱，那樣的時代已一去不復返了。""世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序；只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本准則，而不是少數國家制定的所謂規則。"這一聲明明顯針對美國總統拜登在峰會期間的表態。拜登說，要打造一個發達工業國家共同抗衡中國影響力的民主聯盟，西方七國集團必須團結一致地向北京表明立場：全球貿易的規則依舊應由西方國家制訂，而不會拱手讓與中國。

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