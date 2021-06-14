G7要捐10萬劑新冠疫苗

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
G7各國領袖在峰會公報中表示，未來一年將再額外提供至少10億劑新冠疫苗。（路透）
G7各國領袖在峰會公報中表示，未來一年將再額外提供至少10億劑新冠疫苗。（路透）

七大工業國集團（G7）各國領袖在峰會公報中表示，未來一年將再額外提供至少10億劑新冠疫苗。G7將並與民間部門、20國集團（G20）及其他國家合作，致力在未來幾個月擴大供應疫苗。

公報顯示，G7各國領袖表示，「我們將與民間部門、G20及其他國家合作，致力於在接下來數個月增加新冠疫苗的分配量」。在G7努力重振舉世最強大經濟體之間合作之際，這項疫苗承諾是該集團終結新冠肺炎疫情最受矚目努力之一。

在G7領袖額外承諾供應的10億劑新冠疫苗中，美國承諾提供一半，也就是5億劑輝瑞（Pfizer）與BNT合作開發的新冠疫苗，英國已在峰會期間承諾提供1億劑，加拿大貢獻多達1億劑。歐盟上月也承諾提供1億劑，包括來自德國、法國及義大利的7,500萬劑。

官員表示，歐盟今年底前可能會提高疫苗出口量一倍，從目前的3.5億劑擴大到7億劑量。

歐盟已出口上百萬劑疫苗至其他G7國家，包過日本和加拿大。歐盟表示，目前G7的優先要務是確保疫苗能夠滿足需求，因此歐盟將加速生產與發送疫苗到世界各地。

然而，路透分析，G7計劃捐贈10億劑新冠疫苗之舉，效益有限，因為這些數字也包含之前的承諾，但可望為全球疫苗共享機制COVAX帶來更多資源，讓較貧窮的國家得以取得更多疫苗。

G7承諾捐贈的新冠疫苗中，有許多將透過COVAX配發，可望提振COVAX的資源。COVAX迄今只有配發出8,300萬劑新冠疫苗。

G7

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