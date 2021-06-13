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日相G7挺台參與WHA 陳時中：積極展現醫衛貢獻
日本首相菅義偉在G7峰會上表明，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。衛福部長陳時中今天回應，外館將積極聯繫，展現台灣醫藥衛生的努力與貢獻。
繼日本參議院11日全院一致通過力挺台灣參與世界衛生大會決議案後，日本產經新聞報導，菅義偉在七大工業國集團（G7）峰會第2天會議上，表明支持台灣以觀察員身分參加WHA。
針對理念相近的國家在G7峰會對台灣參加WHA抱持肯定和期待態度，陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中回應，外館會積極溝通聯繫，期盼展現出台灣對於醫藥衛生的努力跟貢獻。
陳時中再次強調，感謝這幾天日本的聲援，尤其看到日本整體國會議員支持台灣加入WHA，「我要表達對日本的感謝跟肯定。」
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