美中共特委會訪台 蓋拉格：兩黨都支持台灣

「即使是美國前總統川普當選，從政府到國會都會支持台灣！」美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格22日率團訪台，被媒體問到若川普當選是否會支持台灣？蓋拉格表示會，且國會將透過立法，確保無論誰上台，援助台灣都有法律依據。針對軍購持續延宕交貨，眾議員克利什納穆希表示會協助催促。

訪問彰顯台美友誼

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格22日率團訪台三天，這也是中國問題特別委員會首度組團訪台。訪團將晉見總統蔡英文、副總統賴清德及副總統當選人蕭美琴，就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見，而蓋拉格也將與立法院長韓國瑜會面。

蓋拉格一行人在台北賓館召開記者會時表示，此跨黨派委員會主要是希望維持台海和平，還有因應中國共產黨在印太區域的擴張，代表團訪台代表中國的分化政策失敗，台灣更是自由民主的一縷燭光，堅強對抗專制中國的威脅。

總統是誰都會挺台

外媒質疑，若不願支持北約與烏克蘭的共和黨前總統川普當選，還能繼續支持台灣嗎？同為共和黨籍的蓋拉格表示會，他強調無論誰當選美國總統都會支持台灣，且去年美國國會也跨黨派通過《國防授權法案》，在國會挺台灣已經成為跨黨派共識，會透過立法讓行政部門援助台灣更有法源依據。

蓋拉格也坦承軍購交貨不夠快，他都有持續催促，另外美國國會議員也開始針對很多過去沒那麼關注的地方進行訪問與交流，還有增加與印尼、菲律賓等盟友的互動。他強調，透過親自訪問表達確切支持，以彰顯美國對盟友的承諾。

討論在台生產美武器

記者質疑，美國對台軍購多數仍持續延宕，要如何解決？委員會首席議員克利什納穆希回應說，目前美國國防產業處理大量訂單心力交瘁，他們還是會繼續催貨，也希望能與台灣討論哪些基本防衛軍火可以聯合在台生產，包括技術轉移等都可以討論。

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