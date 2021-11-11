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美國參眾議員訪台 民進黨團：都是軍事委員會成員

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團。圖／取自直播
民進黨立法院黨團。圖／取自直播

美國參議員柯寧等參、眾議員訪台，清一色都是共和黨籍，外界解讀「友台」色彩明顯，民進黨立法院黨團透露，美國國會代表來台的成員多來自軍事委員會，會到美國駐外軍事基地、武裝衝突地點做拜會，美國任何政黨來幫台灣抵抗侵略，都表示歡迎。

黨團幹事長劉世芳說，無論拜登政府、川普政府哪一黨的總統執政，皆認知到中國侵犯台灣野心越來越大，地緣政治中台灣海峽、西太平洋都是首當其衝，因此有印太地區聯盟，美國、加拿大、澳洲等國都了解這樣狀況，幫台灣發聲，我們都是印太自由民主一環，美國國會並無政黨之分，維持民主核心價值才是重點。

劉世芳說，美國國會訪台團直接從菲律賓過來，大多數都是軍事委員會成員，監督白宮等相關單位，也都會到世界各地，美國對外駐外軍事基地、武裝衝突地點做拜會，都是自由民主價值成員國成員，若干的參議員提到台灣嚇阻法案，對美國任何政黨幫忙台灣抵抗獨裁國家侵略都表示歡迎，美國政府機關也是遵照台灣關係法、台北旅行法等正常、正當交往。

美國 劉世芳 民進黨

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