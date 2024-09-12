快訊

涉貪政治人物保險箱有「大祕寶」？陳水扁、吳淑珍、林姿妙下場不同

加泰隆尼亞民族日：獨派低潮掙扎，巴薩足球隊發聲

911恐攻23年！美最神秘間諜機構推出Podcast 首集解密賓拉丹之死

巴黎帕運台灣奪3銀2銅 選手獎金1370萬史上最高

中央社／ 台北12日電
中華代表團在2024巴黎帕運表現亮眼，共拿下3銀、2銅。報系資料照
中華代表團在2024巴黎帕運表現亮眼，共拿下3銀、2銅。報系資料照

巴黎帕運台灣代表團共取得3銀2銅，寫下近4屆參賽最佳成績，在獎金全面提升情況下，預計將發出新台幣1370萬元的選手獎金，締造史上最高紀錄。

在巴黎帕運前的授旗典禮，總統賴清德於致詞時提到，優化選手和教練獎勵制度，正式公告帕運金牌選手獎金從400萬元提高到600萬元且可按月領取3.1萬元，銀、銅牌則提升到210萬、150萬元，但限一次領取，而4至6名也加碼到90萬、50萬、30萬元。

從跆拳道好手蕭翔文在男子K44級58公斤級摘下銅牌，為台灣代表團在巴黎帕運獎牌開張後，台灣桌球代表隊包含林姿妤、田曉雯、程銘志及陳柏諺延續奪牌氣勢，更寫下全員奪牌的創舉，其中田曉雯一人包辦女雙WD20級銀牌、女單TT10級銅牌，成為最大贏家。

最後台灣代表團在巴黎帕運共取得3銀2銅，除了是近4屆參賽最佳成績，總獎牌數更是史上第3佳，而且在獎金全面提升情況下，預計將發出1370萬元的選手獎金，締造史上最高紀錄，另外教練獎金則是總計210萬元。

本屆巴黎帕運首度安排選手長期進駐國訓中心集訓，且後勤支援服務比照奧運模式，包含選手村外的物理治療所、運動中心及膳食公寓，除了幫助選手專注在訓練、恢復上，還能在巴黎嚐到家鄉味。賴總統也強調，這屆帕運政府對於備戰和參賽資源的挹注是歷屆最佳，未來還會更好。

巴黎帕運

延伸閱讀

巴黎帕運／陳柏諺桌球初體驗就奪牌 感謝團隊情蒐完整

接見帕運代表團 賴總統：感謝選手為台灣寫下光輝一頁

巴黎帕運／中華代表團返台 程銘志感謝賴總統當年照顧

億光電子歡聲雷動 陳柏諺17歲勇奪2024帕運桌球銀牌

相關新聞

巴黎帕運台灣奪3銀2銅 選手獎金1370萬史上最高

巴黎帕運台灣代表團共取得3銀2銅，寫下近4屆參賽最佳成績，在獎金全面提升情況下，預計將發出新台幣1370萬元的選手獎金，...

巴黎帕運／接見代表團 賴總統讚陳柏諺：未來可開「五金行」

二○二四巴黎帕運，中華代表團取得三銀二銅佳績，賴清德總統昨在總統府接見代表團時，感謝選手在帕運殿堂，為台灣寫下光輝的一頁...

巴黎帕運／陳柏諺桌球初體驗就奪牌 感謝團隊情蒐完整

台灣桌球選手陳柏諺初登巴黎帕運舞台，從沒想過首戰會贏，到帶回1面TT11級男單銀牌，他今天表示，感謝團隊情蒐完整，後續將...

巴黎帕運／二度參賽奪1銀1銅 田曉雯增信心期待再突破

巴黎帕運台灣時間周一凌晨閉幕，中華代表團奪下近4屆最佳的3銀2銅，桌球隊更完成「全員奪牌」壯舉，其中田曉雯個人斬獲1銀、...

巴黎帕運／卓榮泰宴請中華英雄 期待體育部達到所有需求

剛落幕的巴黎帕運，中華代表團奪下近4屆最佳的3銀2銅佳績，今天行政院院長卓榮泰設席宴請所有團員，除感謝每位選手為國爭光，...

帕運桌球／田曉雯摘1銀1銅 高市加碼共發82萬元

台灣桌球女將、高雄桌球好手田曉雯在巴黎帕運摘下1銀1銅，高雄市長陳其邁表示，將發新台幣72萬元獎助金，外加賽前參賽獎助金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。