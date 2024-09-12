巴黎帕運台灣奪3銀2銅 選手獎金1370萬史上最高

巴黎帕運台灣代表團共取得3銀2銅，寫下近4屆參賽最佳成績，在獎金全面提升情況下，預計將發出新台幣1370萬元的選手獎金，締造史上最高紀錄。

在巴黎帕運前的授旗典禮，總統賴清德於致詞時提到，優化選手和教練獎勵制度，正式公告帕運金牌選手獎金從400萬元提高到600萬元且可按月領取3.1萬元，銀、銅牌則提升到210萬、150萬元，但限一次領取，而4至6名也加碼到90萬、50萬、30萬元。

從跆拳道好手蕭翔文在男子K44級58公斤級摘下銅牌，為台灣代表團在巴黎帕運獎牌開張後，台灣桌球代表隊包含林姿妤、田曉雯、程銘志及陳柏諺延續奪牌氣勢，更寫下全員奪牌的創舉，其中田曉雯一人包辦女雙WD20級銀牌、女單TT10級銅牌，成為最大贏家。

最後台灣代表團在巴黎帕運共取得3銀2銅，除了是近4屆參賽最佳成績，總獎牌數更是史上第3佳，而且在獎金全面提升情況下，預計將發出1370萬元的選手獎金，締造史上最高紀錄，另外教練獎金則是總計210萬元。

本屆巴黎帕運首度安排選手長期進駐國訓中心集訓，且後勤支援服務比照奧運模式，包含選手村外的物理治療所、運動中心及膳食公寓，除了幫助選手專注在訓練、恢復上，還能在巴黎嚐到家鄉味。賴總統也強調，這屆帕運政府對於備戰和參賽資源的挹注是歷屆最佳，未來還會更好。