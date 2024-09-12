巴黎帕運／接見代表團 賴總統讚陳柏諺：未來可開「五金行」

二○二四巴黎帕運，中華代表團取得三銀二銅佳績，賴清德總統昨在總統府接見代表團時，感謝選手在帕運殿堂，為台灣寫下光輝的一頁，「你們每一位都是台灣英雄，全體國人都以你們為榮」。賴清德也說，這屆帕運，政府對於備戰與參賽資源的挹注，是歷屆最佳，未來還會更好。

為迎接巴黎帕運代表團，行政院長卓榮泰設席宴請所有團員，總統府也安排了英雄排隊，由賴清德、副總統蕭美琴親自接見，府方還安排由三軍儀隊搭起「劍門」，以軍禮迎接。

賴清德昨在現場一一點名帕運選手，接受大家鼓掌致意。他說，跆拳道選手蕭翔文為台灣拿下第一面獎牌，在八強賽中，還幫對手裝上掉落的護齒套，運動家精神讓人欽佩；桌球選手田曉雯、林姿妤憑藉絕佳默契和高超技巧，一舉奪下女雙銀牌，田曉雯另外還拿下女單銅牌，非常不容易。

賴清德說，桌球選手程銘志走出東京帕運的挫折，取得男單銀牌，也是個人首度帕運獎牌；十七歲桌球選手陳柏諺是代表團最年輕選手，第一次征戰帕運就拿下銀牌，「如果一路打下去，你們家可以開五金行」。

二度參加帕運的田曉雯，認為從東京到巴黎，帕運選手的專注度提升很多，整體資源也比照奧運，「很開心，被重視的感覺。」雖可惜沒能拿下金牌，但也成激勵自己的動力。

下月才要過十八歲生日的陳柏諺，今年初登帕運殿堂，首戰就先拍下里約奧運金牌，最後獲得男子ＴＴ11級銀牌。他坦言「沒想過會贏」，但也感謝備戰期間完整的情蒐幫忙，加上觀眾多、氣氛好。沒想太多下登上頒獎台，讓他笑稱「很不錯」。