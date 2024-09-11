帕運／陳柏諺桌球初體驗就奪牌 感謝團隊情蒐完整

台灣桌球選手陳柏諺初登巴黎帕運舞台，從沒想過首戰會贏，到帶回1面TT11級男單銀牌，他今天表示，感謝團隊情蒐完整，後續將備戰名古屋亞帕運。

陳柏諺去年首度叩關亞帕運，就在杭州亞帕運單打和混雙項目斬獲1金、1銀，17歲的他這次巴黎帕運成為台灣代表團陣中年紀最輕的選手，帕運初體驗就在TT11級男單摘銀。

陳柏諺這次在巴黎帕運開幕式、閉幕式都榮膺台灣代表團掌旗官，他今天出席代表團返台餐會接受媒體聯訪時坦言，一開始滿緊張，但真正掌旗時覺得很開心，很榮幸可以擔任掌旗官。

台灣代表團在巴黎帕運共獲得3銀2銅，桌球隊更是大豐收，貢獻4面獎牌，壓軸上陣的陳柏諺更頂住壓力，延續桌球隊的榮耀。他透露，這次參賽印象最深刻的是首場比賽遭遇到2016里約帕運金牌得主的比利時名將范艾克（Florian Van Acker），「沒想過會贏。」

陳柏諺表示，感謝團隊提供完整情蒐資料，「對第一場比賽滿有效的。」

陳柏諺即將在10月滿18歲，他表示，很開心能在帕運奪得獎牌，接下來將力拚U19國手資格，瞄準名古屋亞帕運。