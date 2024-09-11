帕運／二度參賽奪1銀1銅 田曉雯增信心期待再突破

巴黎帕運台灣時間周一凌晨閉幕，中華代表團奪下近4屆最佳的3銀2銅，桌球隊更完成「全員奪牌」壯舉，其中田曉雯個人斬獲1銀、1銅成最大贏家，她認為超乎預期的成績有激勵作用，期待未來賽事持續突破自己。

24歲的田曉雯在3年前東京帕運就獲得女子單打C10銅牌，再戰巴黎，女雙先和搭檔林姿妤在WD20奪銀，個人賽再收下另一面C10銅牌，中華代表團5名獎牌就有2面和她有關。

田曉雯分享說，兩屆帕運在心態上有很大差別，「上屆矇懂，更多是期待和未知的新鮮感，這次準備充分，環境上的適應也很快，很快進入比賽狀態，還有搭檔，更安定。」從東京到巴黎，她認為帕運選手的專注度提升很多，整體資源也比照奧運，「很開心，被重視的感覺。」

從3月就進入國訓中心集訓，田曉雯認為對巴黎打下好成績有很大幫助，除了情蒐充足、訓練更完整，訓練期間也有看到巴黎奧運國手林昀儒、陳思羽等巴黎奧運國手集訓，她透露雖沒特別交流，但能感受到對方氛圍非常好，也有機會觀摩奧運國手技術，教練間也可以交流，都有正面提升效果。

桌球隊巴黎帕運更斬獲3銀1銅，全員都登上頒獎台，田曉雯很開心大家的努力都有好的成果，雖可惜沒能拿下金牌，但也成激勵自己的動力，「希望往後的比賽還能突破自己，之後還有亞洲盃、亞運、世界盃，回去修正這次的錯誤，再提升成績。」

下月才要過18歲生日的桌球新星陳柏諺，今年初登帕運殿堂就打下男子TT11級銀牌，還成為代表團開幕和閉幕的掌旗官，一次「解鎖」多項特別成就。

陳柏諺首戰就拍先里約奧運金牌，他坦言「沒想過會贏」，但也感謝備戰期間完整的情蒐幫忙，加上觀眾多、氣氛好，沒想太多下登上頒獎台，讓他笑稱「很不錯」。

國小時陳柏諺教練就和他提過最高殿堂，當時沒放心上，3年前東京帕運才燃起挑戰心情，巴黎不但圓夢更帶回銀牌，讓陳柏諺更有信心，期待兩年後名古屋亞帕運再挑戰佳績。