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帕運桌球／田曉雯摘1銀1銅 高市加碼共發82萬元

中央社／ 高雄10日電
田曉雯。體育署提供
田曉雯。體育署提供

台灣桌球女將、高雄桌球好手田曉雯巴黎帕運摘下1銀1銅，高雄市長陳其邁表示，將發新台幣72萬元獎助金，外加賽前參賽獎助金10萬元，市府總共頒發82萬元。

田曉雯在此屆帕運的TT10級女單奪銅牌，並與搭擋林姿妤獲女雙WD20級項目奪銀。

高雄市政府運動發展局表示，田曉雯因醫療疏失導致右手神經萎縮，從小受到家人鼓勵接觸桌球，雖然面臨不少挑戰，但她透過調整心態與加倍訓練，最終在賽場上發光發熱。她在2020東京帕運中奪得銅牌，這次在巴黎帕運中再次站上頒獎台。

陳其邁表示，為鼓勵田曉雯選手勇奪2面獎牌，市府將獎助金從原本的10%提高到20%，田曉雯摘下1銀1銅，將獲得新台幣72萬元獎助金，加上賽前參賽獎助金10萬元，總共頒發82萬元；另也將頒發指導教練獎助金，未來也會精進獎金發放標準，持續優化選手及教練福利，全心為國爭光。

運發局表示，持續優化運動場館無障礙設施、提升賽會對身障選手服務，以實際行動落實運動平權，就是希望身心障礙者透過運動展現自信及發掘自我潛能，田曉雯的好表現激勵身障運動選手，接下來9月登場的高雄市身心障礙國民運動會，希望大家為選手加油。

巴黎帕運 田曉雯

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